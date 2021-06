Gigi Buffon torna al Parma esattamente dopo 20 anni dall'addio alla maglia gialloblù: il club di Kyle Krause lo ha comunicato ufficialmente con un tweet dall'alto impatto emotivo: "Superman è tornato al posto cui appartiene, è tornato a casa". Il 43enne portiere di Carrara, che ha scritto pagine leggendarie con le maglie della Juventus e dell'Italia, ha firmato un contratto biennale: il sogno di giocare i Mondiali in programma in Qatar nel dicembre 2022 è la molla che ora alimenterà il fuoco che arde dentro di lui, parallelamente alla volontà di trascinare i ducali all'immediato ritorno in Serie A.

Nel video – lanciato con l'hashtag #SupermanReturns che riprende il titolo del film di Bryan Singer del 2006 – si vede un uomo incappucciato entrare nottetempo in un Tardini deserto, per poi dirigersi con un badile in mano verso una delle due porte. Lì sepolto c'è il passato del giovane Buffon che ora torna a vivere: la foto della formazione di quel Parma di 20 anni fa, la maglia di Superman, la divisa del club gialloblù il cui stemma viene accarezzato dal misterioso uomo. La successiva telefonata a Krause svela l'identità dell'incappucciato, che mostra il suo volto: "I'm back". Buffon è tornato là dove la sua leggenda è iniziata.

Una scelta dettata dal cuore, dopo aver accarezzato l'idea di continuare a competere ai livelli più alti, ovvero accettare le numerose offerte di club che disputano la Champions League: tra questi il Barcellona, dove tuttavia avrebbe dovuto occupare il ruolo di vice Ter Stegen. Una soluzione che a 43 anni non interessa più al portiere carrarino, che proprio per questo motivo ha lasciato la Juventus. Buffon vuole giocare, essere protagonista, si sente ancora in grado di fare la differenza. La famosa sfida di cui ha parlato nelle scorse settimane è dunque quella di riportare subito in Serie A il Parma appena retrocesso.

Un ruolo decisivo per fargli decidere di tornare in gialloblù lo ha avuto Enzo Maresca, nuovo tecnico del club ducale ed ex compagno di Buffon alla Juventus nelle stagioni 2001/02 e 2003/04: insieme hanno messo uno Scudetto in bacheca, adesso i super poteri del portiere campione del mondo a Berlino dovranno servire a rimettere il Parma dove Gigi lo aveva lasciato. Era il 17 giugno 2001, la Roma vinceva all'Olimpico lo Scudetto battendo per 3-1 i gialloblù: sono passati esattamente 20 anni da quel giorno. Ora è tornato il momento di "continuare divertirsi": parola di Superman.