Gigi Buffon non ha ancora deciso dove continuare a giocare dopo aver lasciato la Juventus, con l'opzione ritiro che sembra decisamente meno probabile. Tutte le dichiarazioni del carrarino lasciano trapelare l'orgoglio per il livello di competitività tuttora presente nel fisico e nella mente, come dimostrano le 14 partite giocate quest'anno con la maglia bianconera.

Prove di spessore, partite decisive – vedasi Sassuolo in campionato o la finale di Coppa Italia vinta contro l'Atalanta – sensazioni forti, che unitamente alla consapevolezza di essere ancora lo stesso Buffon a 43 anni, gli suggeriscono di non appendere i guantoni al chiodo. Buffon cerca una squadra che lo faccia sentire importante, che punti su di lui come titolare, possibilmente ancora in Champions League.

Aspetta la chiamata di qualcuno "più folle di lui", che tocchi le corde giuste delle sue motivazioni. Nelle scorse ore ci ha provato il Barcellona – svela dalla Spagna il quotidiano ‘Sport' – ma ha incassato il rifiuto di Buffon. Nessuna preclusione ovviamente per la città o i colori blaugrana – anzi lo stesso portiere aveva confessato di voler giocare all'estero e non nel Nord Europa, identikit perfetto per Barcellona – ma il punto decisivo per il no è stato un altro.

Buffon ha risposto al club blaugrana che non ha intenzione di approdare in un grande club come secondo portiere. Ha già vissuto questa esperienza con il PSG fuori dall'Italia e non se la sente di ripetere questo tipo di situazione, avendo lasciato la Juve per lo stesso motivo: lui vuole giocare ed essere protagonista, anche in un club di livello inferiore. A Barcellona la maglia di numero uno appartiene senza dubbi a Ter Stegen: per lo stesso motivo, a fronte del contratto difficilmente cedibile del tedesco, anche l'arrivo a parametro zero di Donnarumma alla fine è stato escluso, con l'ex milanista che sembra ormai diretto al PSG.

Non c'è tuttavia solo l'orgoglio e la voglia di mettersi in gioco da titolare dietro la volontà di Buffon, ma anche una pazza idea, che sarebbe folle per tutti ma non per uno che ha già battuto ogni record durante la sua carriera: il portiere toscano sogna di giocare i Mondiali dell'anno prossimo in Qatar, quando avrà quasi 45 anni. Qualora fosse convocato, diventerebbe il primo calciatore a partecipare a sei Mondiali. Ovviamente per convincere Mancini dovrà avere continuità di impiego, ovvero quello che gli è mancato con la Juve per avere chance di andare agli Europei.