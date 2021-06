Nel giorno in cui ha presentato ufficialmente la sua Academy, l'ex portiere della Juventus ha dichiarato ufficialmente che non lascerà l'attività. A 43 anni Buffon è ancora in grande forma e ha tanta voglia di mettersi in discussione: "Continuo a giocare perché mi sento ancora bene". L'ex numero uno della Nazionale ha ricevuto tante offerte e ha fatto sapere che entro pochi giorni prenderà una decisione sul suo futuro, che a meno di clamorose sorprese sarà al Parma. Buffon firmerà un biennale fino al 2023. Il progetto del portierone è chiaro: vuole tornare a giocare in Serie A e vuole farlo vincendo un campionato di B con il Parma, il club con cui ha iniziato da professionista.

Nasce l'Academy per portieri di Buffon

Buffon ha aperto una Academy in cui tanti ragazzi avranno le basi per diventare dei portieri di livello, anche se di quello di Buffon (forse il migliore di sempre) è quasi impossibile. Con orgoglio il portiere ha parlato del suo nuovo progetto: "Secondo me, per quello che ho fatto, ho sicuramente delle basi con cui posso aiutare i ragazzi a sviluppare il proprio talento e continuare a coltivare con passione quello che è stato il lavoro della mia vita. Abbiamo già avuto innumerevoli contatti con l’estero per poterci trasferire e le offerte le prenderemo in considerazione a partire dal prossimo anno. Come in tutte le cose, soprattutto in quelle sportive, se mi impegno e ci metto la faccia, voglio che vengano fatte nel miglior modo possibile. Questa è un’esigenza che ho ed ho sempre avuto da calciatore. Questo è un mestiere delicato e come ogni cosa va fatta con grandissima passione. Nel giro di poco tempo saremo un punto di riferimento globale, questo è il nostro obiettivo, diventare una specie di università del portiere. Ma c'è anche un altro obiettivo, vogliamo che i ragazzi che partecipano vadano via con la sensazione di fare un’esperienza unica. Questo obiettivo, parlando con loro, lo stiamo raggiungendo".

Buffon firmerà un biennale con il Parma

L'ex portiere della Juventus ha deciso che continuerà a giocare, non ha voluto dire con chi firmerà. Ma Buffon ha dato degli indizi precisi. Nonostante i 43 anni di offerte ne ha avute tante, offerte variegate e di alto livello. L'unica certezza è che Buffon vuole essere titolare e quindi sceglierà la squadra che gli darà maggiori chance, e quella squadra dovrebbe essere il Parma con cui da professionista ha giocato tra il 1995 e il 2001, con gli emiliani firmerà un contratto fino al 2023: