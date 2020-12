Una tragica notizia ha scosso il calcio francese. Subito dopo la fine della partita tra Lorient e Rennes, valida per la 16esima giornata di Ligue 1 e giocata allo ‘Stade du Moustoir', un addetto alla manutenzione del campo è morto dopo essere rimasto schiacciato sotto le grosse lampade utilizzate per la luminoterapia del terreno di gioco: crollate improvvisamente addosso all'uomo, intorno alle ore 19, mentre stava lavorando vicino alla speciale attrezzatura per scaldare il manto erboso dello stadio di Lorient.

Il trentottenne giardiniere, padre di tre figli, è stato subito soccorso dai medici, che gli hanno anche praticato un massaggio cardiaco nel disperato tentativo di rianimarlo, e da una squadra di vigili del fuoco: arrivata sul posto intorno alle 19.45, prima del suo trasporto d'urgenza all'ospedale di Scorff, dove pochi minuti dopo il suo arrivo è deceduto. Mentre il sindaco di Lorient, visibilmente scioccato, non è in pratica riuscito a commentare l'incidente, la polizia della cittadina bretone si è invece già messa al lavoro con l'apertura di un'inchiesta ufficiale per capire le cause della tragedia.

Lo shock dei giocatori

Come riportato dal sito francese ‘ouest-france', anche la dirigenza del Lorient ha convocato immediatamente una riunione e avviato un'indagine interna insieme al responsabile della sicurezza dello stadio. La disgrazia ha ovviamente messo in secondo piano il risultato della partita (vinta dal Rennes 3-0) e colpito tutti i giocatori, rimasti a seguire a bordocampo i drammatici tentativi di rianimazione. Tra di loro anche quelli del Rennes del tecnico Julien Stéphan, che al termine della gara e durante la conferenza stampa ha dedicato un pensiero all'addetto del campo morto nel fatale incidente.