video suggerito

Gian Piero Gasperini nuovo allenatore della Roma, è ufficiale: già impostato il suo programma di lavoro Gian Piero Gasperini è ora ufficialmente il nuovo allenatore della Roma. L’ex tecnico dell’Atalanta ha firmato un contratto con i giallorossi fino al 2028. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gian Piero Gasperini è ora ufficialmente il nuovo allenatore della Roma. L'ex tecnico che con l'Atalanta ha vissuto 9 stagioni gloriose fatte di crescita e successi importanti, ha dunque preso in mano le redini dei giallorossi con l'obiettivo di proseguire il lavoro fatto da Claudio Ranieri fino a questo momento. La Roma, dopo aver aspettato che l'Atalanta depositasse in Lega i documenti della rescissione, ha comunicato sui propri canali social l'ufficialità dell'allenatore che già ieri ha vissuto la sua prima giornata a Trigoria.

Gasperini ha fretta di iniziare dopo aver avuto rassicurazioni dalla famiglia Friedkin su piani e investimenti da fare per rinforzare la rosa. Per lui subito riunioni operative con il diesse Ghisolfi e il senior advisor Ranieri. Questa la nota ufficiale: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Gian Piero Gasperini è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra. La carriera di Gasperini è stata finora caratterizzata da tattiche innovative, cultura del lavoro e una straordinaria capacità di valorizzare i giocatori. La Proprietà e Claudio Ranieri sono convinti che Gasperini sia l’uomo giusto per questo incarico. Benvenuto, Mister! Forza Roma!".

Nel corso di queste sue prime 48 ore da allenatore della Roma, Gasperini ha già programmato il suo lavoro. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, sono stati già tanti gli argomenti trattati: dalla preparazione del raduno estivo (luglio a Trigoria, i primi dieci giorni di agosto in Inghilterra), alle amichevoli (Latina e Sambenedettese tra le altre, poi l'Everton a Liverpool) fino alle strategie di mercato tra acquisti e cessioni. Oggi nuove riunioni, Gasperini ha fretta di impostare il lavoro stagionale e non vede l'ora di cominciare con la sua nuova squadra.

Cosa prevede il programma di lavoro di Gasperini alla Roma

Approfittando del matrimonio di Scamacca il tecnico della Roma ha anche avuto modo di parlare con alcuni giocatori come El Shaarawy e capitan Pellegrini. Nel suo programma di lavoro rientrano dunque alcune mosse strategiche come ad esempio anche la possibilità di poter avere un colloquio con Falsini, allenatore della Primavera giallorossa, per capire chi tra i giovani calciatori della Roma possa essere già pronto a far parte della prima squadra. Non a caso le sue fortune all'Atalanta le ha costruite anche lavorando sui giovani.