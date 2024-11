Ghisolfi ci mette la faccia dopo l’esonero di Juric alla Roma: “Ci assumiamo le nostre responsabilità”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Florent Ghisolfi si presenta in diretta tv per spiegare e motivare l'esonero di Ivan Juric arrivato dopo un comunicato diramato dalla Roma sul proprio sito ufficiale. Il direttore sportivo dei giallorossi si è presentato davanti ai microfoni di DAZN per metterci la faccia rappresentando la società in questo momento delicatissimo: "Abbiamo subito voluto emettere un comunicato ufficiale mentre adesso dobbiamo ragionare con calma per prendere le decisioni migliori – ha spiegato -. Ringraziamo Juric e il suo staff arrivati in un momento non facile".

Il dirigente della squadra giallorossa poi continua: "Hanno dato il massimo – spiega -. Adesso però è il tempo di riflettere e recuperare calma per prendere le decisioni migliori nell'interesse del club". Ghisolfi non va nello specifico ma aggiunge: "Juric ha un tipo di calcio ambizioso dal punto di vista tecnico e atletico e fin qui ha fatto del proprio meglio arrivando in una situazione difficile – sottolinea ancora il dirigente della Roma -. Il momento è complicato e dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e ci scusiamo con i tifosi".

Juric esonerato subito dopo il ko della Roma contro il Bologna.

Ghisolfi viene esortato a spiegare qualcosa sull'idea del nuovo allenatore che prenderà il posto di Juric sulla panchina giallorossa. La risposta però chiaramente è vaga: "Difficile rispondere, l'obiettivo dei Friedkin è quello di vincere e continueranno a investire come fatto finora, ma adesso è il momento di gestire questa crisi e la parola transizione non mi piace perché adesso dobbiamo affrontare al meglio questa situazione". Nessun riferimento dunque a Mancini o altri allenatori contattati per prendere in mano la guida tecnica giallorossa.

Nessuna risposta da Ghisolfi sull'esonero di De Rossi

Il direttore sportivo della Roma ci mette la faccia ma non risponde sulla questione relativa all'esonero di De Rossi: "Dobbiamo solo assumerci le nostre responsabilità e uscire da questa situazione" ha concluso Ghisolfi. Di certo un atto dovuto alla tifoseria quello di Ghislofi di presentarsi davanti alle telecamere e spiegare quanto accaduto anche per cercare di fare chiarezza in qualche modo in un momento assolutamente difficile per la Roma, i propri tifosi, la squadra e tutto l'ambiente giallorosso.