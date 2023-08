Gerrard entra nello spogliatoio in Arabia e resta spiazzato: non comprende cosa sta succedendo L’avvio di campionato dell’Al-Ettifaq è andato oltre ogni più rosea previsione: è in vetta al campionato mentre l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, Mané e Brozovic è desolatamente ultimo. I calciatori si lasciano trascinare da una strana euforia.

Steven Gerrard sorpreso dall’entusiasmo eccessivo della squadra.

Due partite, due vittorie e primato in classifica. L'avvio di campionato dell'Al-Ettifaq di Steven Gerrard è stato eccezionale, forse anche oltre le più rosee aspettative alla luce delle difficoltà incontrate dall'ex calciatore inglese, giunto nel club di Dammam solo a inizio luglio: problemi di comunicazione ne hanno ostacolato la prima parte del lavoro ma, a giudicare da come vanno le cose in campo, sembra siano stati superati in scioltezza.

Tonfi e trionfi della Saudi Pro League si riverberano nella graduatoria che vede la squadra dell'ex Liverpool lassù, a punteggio pieno (sia pure in condominio con Al-Ittihad e Al-Ahli), mentre l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, Mané e Brozovic è desolatamente ultimo (zero punti) per aver incassato due sconfitte di fila (nella stessa situazione si trovano Al Khaleej, Al Hazem, e Al-Raed). In mezzo, a quota 4, ci sono Al Feiha, Al Fateh, Al-Taawon e Al Riyadh. Risultati che fanno rumore e creano grande entusiasmo nel gruppo allenatore dall'Ex Liverpool. Abbastanza da festeggiare l'ultimo successo con altrettanta euforia.

L’ex bandiera del Liverpool da pochi mesi è sulla panchina dell’Al–Ettifaq.

Gerrard sente che nello spogliatoio della sua squadra sta accadendo qualcosa di anomalo considerati il contesto, il calendario e il momento della stagione. I calciatori fanno festa, cantano e ballano, tamburellano con le mani sul tavolo come se fossero a fine campionato e avessero già in tasca un trionfo importante. La gioia è contagiosa, echeggia nei corridoi e rimbalza da un muro all'altro. L'ex bandiera dei Reds resta un po' sorpresa, come si evince da un video divenuto virale: tanti anni di esperienza nel calcio della Premier e in quello continentale delle coppe gli hanno insegnato che – come recita un vecchio adagio – "non è finita… finché non è finita…" ovvero, che è presto per alzare le braccia al cielo ed esultare. Nello specifico, è anche peggio perché sono trascorse appena due giornate.

È il gesto che fa Gerrard quando raggiunge il gruppo di calciatori e, sorridente, spiega loro la cosa. Li invita alla calma, a non spingersi troppo oltre con la fantasia. La partenza a razzo deve aver sorpreso anche loro… Poi si unisce a quell'atmosfera che fa bene alla compattezza del gruppo e del morale. "Vincere aiuta a vincere", pure questo è un vecchio adagio che l'ex centrocampista ha sentito tante volte. Dopo 17 anni da giocatore a Liverpool, quella dell'Al-Ettifaq è la terza vera esperienza da allenatore dopo aver fatto le ossa nelle giovanili del Liverpool ed essersi accomodato sulle panchine dei Glasgow Rangers e dell’Aston Villa.