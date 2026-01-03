Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma finiscono 1-1: la classifica si muove per tutte ma vince la paura di perdere

Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma finiscono entrambe con il risultato di 1-1: la classifica si muove per tutte ma vince la paura di perdere. Al Ferraris, il Genoa di Daniele De Rossi conquista solo un pareggio risicato contro il Pisa di Alberto Gilardino, risultato che non basta a riscattare la brutta sconfitta di Roma.

Dopo qualche minuto di studio, il Genoa prende l’iniziativa. Vitinha obbliga Semper a deviare in angolo un tiro velenoso, poi al 14’ Colombo sblocca il match: controllo in area e sinistro preciso che non lascia scampo al portiere avversario. Il Grifone continua a spingere: Frendrup ha l’occasione per raddoppiare, ma manda alto. Il Pisa resiste e prova a reagire, con Leris che costringe Leali a un intervento spettacolare sulla traversa.

Prima dell’intervallo arriva il pareggio toscano. Angori crossa in area, Leali tocca la palla ma non la trattiene: sullo scontro con Vasquez e Canestrelli, cade a terra, permettendo a Leris di depositare con un pallonetto nella porta vuota. I rossoblù protestano per un presunto contatto sul portiere, ma l’arbitro Chiffi lascia correre. Squadre al riposo sull’1-1, tutto ancora da decidere. Nel secondo tempo poche emozioni e tanta noia.

GENOA-PISA, il tabellino

GOL: 15′ Colombo (G), 38′ Leris (P)

GENOA (3-5-2): Leali; Otoa (84′ Marcandalli), Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy (75′ Ellertsson), Frendrup, Malinovskyi, Thorsby (64′ Ekhator), Martin; Vitinha, Colombo (75′ Ekuban). Allenatore: De Rossi.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Albiol (62′ Caracciolo), Bonfanti (72′ Calabresi); Touré, Leris (59′ Marin), Aebischer, Hojholt (59′ Piccinini), Angori; Moreo (72′ Nzola), Meister. Allenatore: Gilardino.

Pellegrini risponde a Thorstvedt: Sassuolo-Parma finisce 1-1

Il Sassuolo di Fabio Grosso apre il proprio 2026 nella stessa maniera in cui aveva concluso il proprio 2025: con un pareggio per 1-1 in un derby emiliano col Parma di Carlos Cuesta.

La partita al Mapei Stadium è esplosa subito nel primo tempo, con emozioni e gol fin dai primi minuti. A rompere l’equilibrio è Thorstvedt, che di testa sfrutta al meglio il cross dalla destra di Walukiewicz e porta in vantaggio il Sassuolo. La rete dà fiducia ai neroverdi, ma il Parma reagisce prontamente.

Circati intercetta un pallone in uscita e lo serve a Pellegrino: l’attaccante argentino prende la mira e lascia partire un potente sinistro che si infila nell’angolo alla destra di Muric, ristabilendo la parità.

La ripresa mantiene alto il livello di tensione: Muric salva su un tentativo di Pellegrino, mentre Doig centra il palo con un tiro da distanza ravvicinata. Nel finale il Parma ha un’ultima occasione con la punizione di Estevez, che sfiora il gol ma non riesce a superare il portiere neroverde.

SASSUOLO-PARMA 1-1, il tabellino

GOL: 12′ Thorstvedt, 24′ Mateo Pellegrino.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Doig (85′ Candé), Idzes, Muharemovic, Walukiewicz; Lipani (59′ Ismaël Koné), Matic (c), Thorstvedt; Fadera (74′ Cheddira), Pinamonti (85′ Luca Moro), Laurienté (85′ Pierini). Allenatore: F. Grosso.

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato (78′ Britschgi), Circati, Valenti, Valeri; A. Bernabé, Mandela Keita, O. Sorensen; Ondrejka (69′ N. Estévez (dal 78′ c)), Oristanio (69′ Almqvist); Mateo Pellegrino. Allenatore: Cuesta.