Il Genoa non può allenarsi se non arriva il via libera dall'Asl 3 di Genova. La squadra di Rolando Maran non è scesa in campo per l'allenamento questa mattina, nemmeno con i calciatori risultati negativi al Covid-19 dopo la serie di tamponi a cui è stata sottoposta la squadra e personale tecnico in seguito la positività di Mattia Perin e Lasse Schone tra sabato e domenica; perché non è arrivato il documento che autorizza l'attività. I calciatori negativi sosterranno nuovi test e solo se i risultati saranno ancora negativi il gruppo potrà allenarsi nel tardo pomeriggio. Il Consiglio di Lega e la Federcalcio erano intenzionate a garantire la disputa dell'incontro come da calendario, seguendo la regola prevista dalla Uefa (bastano 13 calciatori a referto – compreso un portiere – per evitare che il match salti) per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e i casi di contagio ma nella giornata di oggi dovrebbe arrivare anche la decisione definitiva sulla partita tra Genoa e Torino: non ci sono indiscrezioni in merito e non si sa se la gara verrà disputata regolarmente oppure se verrà rinviata.

Intanto ieri il club del presidente Preziosi ha anche comunicato l'identità dei giocatori testati e risultati infetti, oltre a rivelare chi sono gli altri tre appartenenti al ‘gruppo squadra‘ risultati positivi: si tratta di Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schöne, Davide Zappacosta e Valon Behrami.

La società ligure aveva confermato la positività al Covid-19 dei suoi calciatori e di alcuni suoi dipendenti dopo aver effettuato nuovamente il tampone nella giornata di martedì in seguito ai due casi rilevati prima della partenza per la partita di Napoli. Questa situazione ha fatto scattare l'allarme anche in casa azzurra ma nel ‘gruppo squadra' partenopeo sono tutti negativi i tamponi effettuati nella giornata di ieri e il test verrà effettuato nuovamente a ridosso della partita con la Juventus.