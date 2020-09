Si giocherà Genoa-Torino? E quando? Sulla carta la partita della terza giornata del campionato di Serie A 2020-2021 è in programma per sabato 3 ottobre. In realtà, ancora non è chiaro se ci sarà il fischio d'inizio regolarmente oppure la partita verrà rinviata. Consiglio di Lega e Federcalcio erano intenzionate a garantire la disputa dell'incontro come da calendario, seguendo la regola prevista dalla Uefa (bastano 13 calciatori a referto – compreso un portiere – per evitare che il match salti) per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e i casi di contagio. A causa dei mancati allenamenti del Grifone, i vertici del calcio hanno deciso di far slittare la decisione a domani, giovedì 2 ottobre.

Perché Genoa-Torino resta in bilico? Tutto è nato dai 15 casi di positività al coronavirus (11 calciatori e 4 membri dello staff tecnico) riscontrati tra le fila del Grifone dopo la trasferta del San Paolo contro il Napoli. Oltre ad aver confermato il numero dei tesserati contagiati, il club del presidente Preziosi ha anche comunicato l'identità dei giocatori testati e risultati infetti. Ecco quali sono le condizioni del ‘gruppo squadra' come si apprende dalla nota ufficiale dei rossoblù.

Il Genoa Cfc comunica che i propri tesserati risultati positivi al Covid-19 in seguito a controlli strumentali sono: Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schöne, Davide Zappacosta. Inoltre, sono risultati positivi i seguenti membri dello staff: Pietro Cistaro, Alessandro Donato, Pietro Gatto, Matteo Perasso. Nel corso della giornata di oggi è emersa anche la positività di Valon Behrami. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate.

Buona notizie invece per il Napoli, anche se resta alta la preoccupazione in attesa del secondo giro di tamponi sulle condizioni dei giocatori azzurri. Nessuno è risultato positivo ma nella giornata di giovedì (e poi anche sabato alla vigilia della sfida contro la Juventus) verranno ripetuti i test.