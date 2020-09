Il Genoa ha comunicato i nomi dei proprio tesserati risultati positivi al Covid-19 in seguito a controlli dopo la partita contro il Napoli di domenica: si tratta di Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schöne, Davide Zappacosta. Oggi è emersa anche la positività di Valon Behrami. Tra i positivi, come già ampiamente confermato nelle scorse ore, ci sono anche i membri dello staff Pietro Cistaro, Alessandro Donato, Pietro Gatto, Matteo Perasso.

La società ligure aveva confermato i 14 positivi al Covid-19 dopo aver effettuato nuovamente il tampone nella giornata di martedì per confermare i risultati degli esami di lunedì. Dopo i casi di Perin e Schone, prima della partita di Napoli sono sono arrivate queste altre positività il giorno dopo la gara del San Paolo, che hanno fatto scattare l'allarme anche in casa azzurra: sono tutti negativi i tamponi effettuati su calciatori e staff del club partenopeo nella giornata di ieri e il test verrà effettuato nuovamente a ridosso della partita con la Juventus. Intanto, non ci sono certezze in merito della gara tra Genoa e Torino in programma sabato 3 ottobre.

Il comunicato del Genoa

Questa la nota del club ligure in merito alla situazione sanitaria delle ultime ore degli uomini del "gruppo squadra":