Genoa-Napoli è l'ultimo anticipo del sabato della 21a giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle ore 20.45 allo stadio Ferraris di Genova, per il confronto tra la squadra di Ballardini, protagonista di un momento d'oro, e quella di Gattuso reduce dallo 0-0 nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta. I rossoblu dopo il cambio in panchina hanno cambiato marcia e sono reduci da 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4. Con un successo farebbero un ulteriore balzo in avanti avvicinandosi alla parte destra sinistra della classifica. Gli azzurri vogliono il secondo successo di fila in campionato per rimanere in scia della Juventus, contro cui dovranno recuperare una partita. Genoa-Napoli sarà trasmessa su DAZN, ecco tutte le info per vedere la partita in TV e in diretta streaming.

Genoa-Napoli, dove vederla in TV

Genoa-Napoli sarà trasmessa in TV su DAZN. I possessori di Smart Tv potranno assistere all'anticipo delle 20.45 del sabato della 21a giornata di Serie A, collegandosi alla piattaforma streaming. Il match tra la squadra di Ballardini e quella di Gattuso sarà visibile anche su Sky e in particolare sul canale DAZN1 (209). Un'opportunità riservata in esclusiva agli abbonati dell'emittente satellitare che hanno aderito all'offerta Sky/DAZN.

La diretta streaming di Genoa-Napoli

Il confronto tra il Genoa e il Napoli si potrà anche seguire in streaming su dispositivi portatili (smartphone, tablet e notebook) e computer, sempre grazie a DAZN. Attraverso una buona connessione a internet, basterà collegarsi all'applicazione della piattaforma streaming. Non sarà possibile invece per gli abbonati a Sky, vedere la gara sull'app Sky Go.