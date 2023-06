Gavi messo in enorme imbarazzo da un coro ostile nella festa della Spagna: non riesce a parlare Gavi in difficoltà durante il discorso per la festa della Spagna: i tifosi intonano un coro offensivo contro il Barcellona.

A cura di Ada Cotugno

La grande festa della Spagna per la vittoria della Nations League si è trasformata in una serata da incubo per Gavi. Il giovane talento del Barcellona è diventato un punto di riferimento anche per la sua nazionale, ma non tutti gli spagnolo lo hanno accolto con grande calore.

Le Furie Rosse si sono riunite al Wizink Center di Madrid dopo la vittoria ai calci di rigore contro la Croazia che ha regalato a De La Fuente il primo titolo alla guida della nazionale maggiore. Canti, balli e ovviamente tanti discorsi da parte dei protagonisti, con il più piccolo della spedizione che è stato chiamato al centro del palco da Fabian Ruiz.

Ma appena il discorso di Gavi è cominciato dalla platea si sono alzati cori spiacevoli. "Innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Volevo ringraziare tutti i tifosi", ha esordito il giovane calciatore prima di essere fermato da un gruppetto di tifosi che ha cominciato a intonare canti contro il Barcellona. Il ragazzo è rimasto di sasso e non è riuscito a proseguire il discorso e alle sue spalle anche Jordi Alba ha cambiato improvvisamente espressione.

Gavi ha provato a concludere la sua frase in maniera molto sbrigativa: "Buon pomeriggio a tutti. Sarò breve, volevo ringraziare tutti gli spagnoli e tutti i tifosi che ci hanno sostenuto in queste due partite, senza di loro non sarebbe stato possibile e gli saremo eternamente grati. Lunga vita alla Spagna". Appena ha posato il microfono sono partiti gli applausi di tutto il pubblico e anche gli altri giocatori della Spagna lo hanno acclamato.

Di certo il classe 2004 non immaginava di dover avere a che fare con alcuni contestatori anche in una serata di festa dedicata alla nazionale, una squadra che accomuna tutti gli spagnoli al di là dei club tifati in Liga. Eppure ha dovuto gestire gli insulti provenienti da alcuni tifosi avversari, portando a termina il suo discorso nonostante i brutti cori.