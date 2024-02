Gattuso finisce nel discorso motivazionale del nuovo allenatore del Marsiglia: “Pensate a lui” Gennaro Gattuso è stato tirato in ballo dal nuovo allenatore del Marsiglia nel suo discorso motivazionale alla squadra. È successo dopo la sfida di Europa League vinta contro lo Shakhtar Donetsk. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La settimana del Marsiglia non è stata delle migliori. L'esonero di Gennaro Gattuso da allenatore dei francesi è arrivato dopo una serie negativa di risultati che ha costretto il club ad affidarsi al 70enne Jean-Louis Gasset. Una nomina importante perché arrivata quasi alla vigilia dell'importantissimo match di ritorno dei playoff di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Il 2-2 dell'andata è stato ribaltato al ritorno dai francesi che sono riusciti a vincere 3-1 accedendo ai sedicesimi.

Un primo e importante traguardo per il nuovo tecnico che però dopo la partita ha voluto tirare in ballo Gattuso. Evidentemente ha notato che in campo la mano dell'allenatore c'era stata e così ha voluto omaggiarlo a fine partita. Secondo quanto rivelato da RMC, Gasset ha chiamato a raccolta tutti tra calciatori e staff per un discorso ben preciso proprio relativo al tecnico italiano che era andato via sottolineando come il Marsiglia non fosse unito: "Adesso dovete pensare a ciò che vi ha detto lui".

Il riferimento è proprio al fatto che Gattuso non avesse visto un gruppo all'interno dello spogliatoio del Marsiglia. Ecco perché Gasset proprio a margine di quella vittoria, ha voluto sottolineare ai giocatori quelle parole: “Pensate a lui, a Gattuso – ha detto – Vi ha detto di essere una squadra, e aveva ragione, non dimenticatelo mai!”.

Come lui anche Amine Harit, centrocampista del Marsiglia, aveva già avuto una parola per il tecnico italiano dopo il fischio finale, dedicandogli questo primo successo al Vélodrome in 46 giorni, proprio come Samuel Gigot in conferenza stampa, il giorno prima della sfida contro gli ucraini.

Un segnale che fa capire proprio come fosse necessario un cambio per dare una sterzata alla stagione senza dimenticare l'ottimo lavoro svolto dall'allenatore ex Napoli che in Francia, all'interno della squadra, aveva comunque lasciato un ottimo ricordo. E questo Gasset l'ha percepito per questo ha voluto fortemente ripartire da lui specie dopo un successo così fondamentale per il prosieguo dell'annata dell'OM.