Gattuso fiero: “Mi sono caricato l’Italia sulle spalle. Tutti mi dicono: portaci ai Mondiali”

Il CT è carico alla vigilia di Italia-Irlanda del Nord. Gattuso annuncia Retegui come rigorista, mentre Bastoni e Scamacca sono in dubbio: “Bisogna farsi trovare pronti e annusare il pericolo”.

Gattuso è carico, ovviamente, fosse per lui scenderebbe in campo il prima possibile per sfidare l'Irlanda del Nord. Ha una voglia matta di vincere e di portare l‘Italia ai Mondiali. Ha caricato i suoi ragazzi, ma sa anche che non bisogna esagerare perché la tensione sarà già a mille, viste anche le ultime esperienze. Alla vigilia il tecnico è stato schiettissimo, come suo solito, parlando anche di formazione. Bastoni resta in dubbio, ma tre calciatori che parevano in bilico sono senza problemi e hanno la chance di giocare dal primo minuto. In più il CT ha dato una notizia, il rigorista sarà Retegui che torna a Bergamo.

Bastoni e Scamacca in dubbio per Italia-Irlanda del Nord

Ha parlato di formazione, senza entrare troppo nel dettaglio, ma anche di partita il commissario tecnico che non ha dato certezze riguardo Bastoni. "Lui è ancora da valutare, tutti i ragazzi hanno voglia di mettersi a disposizione. Anche Scamacca è in dubbio. Mancini, Politano e Califiori stanno bene. C'è buonumore in gruppo, siamo carichi e sappiamo cosa ci giochiamo, ci vogliono testa e gambe".

Alessandro Bastoni è in dubbio per la semifinale dei playoff Italia–Irlanda del Nord.

"Questa è la partita più importante della mia carriera"

Poi ha parlato di sé dicendo quello che è abbastanza lampante, sia dal punto di vista personale che da quello pratico, con la richiesta più classica che se l'è sentita fare ovunque: "Questa è la partita più importante della mia carriera. Mi gioco tanto. Mi sono caricato una nazione sulle spalle. In questi ultimi sette mesi chiunque mi ha detto: mister, portateci al Mondiale”.

Retegui il rigorista della Nazionale

Retegui che torna a Bergamo si riprende la maglia da titolare, farà coppia con Moise Kean, e sarà il rigorista. Ma dagli undici metri hanno provato tutti, perché la possibilità dei penalty c'è e bisogna farsi trovare preparati: "Il rigorista durante la partita sarà Retegui, ma abbiamo provato tutti dal dischetto perché c'è la possibilità di giocarcela ai rigori".

Mateo Retegui è il rigorista designato della Nazionale, lo ha ufficializzato Gattuso.

A Bergamo ci saranno sugli spalti anche Vicario, Zaccagni e Di Lorenzo, che sono infortunati ma non vogliono lasciare soli i compagni di squadra. Gattuso sa cosa bisogna fare contro i nord irlandesi: "Ce la giocheremo, l'esperienza serve, ma domani bisogna saper soffrire e stare attenti su quello che fanno bene specialmente la palla in box e le seconde palle. Bisogna annusare il pericolo e farsi trovare pronti".