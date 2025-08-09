Gatti svela perché è saltata la trattativa per andare al Napoli: “Conte e Manna hanno fatto tanto”

Federico Gatti è uno dei punti fermi della difesa della Juventus di Igor Tudor. Il difensore ha giurato amore ai bianconeri nonostante a inizio mercato ci fosse stato nei suoi confronti un concreto interesse da parte del Napoli. Gatti alla fine è rimasto alla Juventus firmando un rinnovo di contratto fino al 2030. Il centrale italiano ha rinnovato il proprio contratto con il club bianconero andando a guadagnare un ingaggio da 3,1 milioni di euro più bonus a stagione.

Quello del Napoli però non è stato soltanto un rumors di mercato, anzi, gli azzurri hanno provato realmente a puntare su Gatti ma senza riuscirci. A rivelarlo è stato proprio lo stesso difensore della Juventus che dal ritiro estivo dei bianconeri, alla vigilia della sfida di domani che la squadra di Tudor giocherà contro il Borussia Dortmund in amichevole, ha reso noti i dettagli di quella trattativa. "Sicuramente mi ha fatto tanto piacere l'interessamento di un allenatore come Antonio Conte che è uno dei top tecnici nel mondo".

Gatti contro Mbappé durante il Mondiale per Club.

Gatti, contrariamente a quanto accade di solito con i giocatori che non sempre rendono noti i dettagli di un'eventuale trattativa di mercato, parla di come sia andata la discussione della sua situazione con il Napoli. "Ringrazio Conte e anche il direttore sportivo Giovanni Manna perché hanno fatto tanto portarmi lì a Napoli". A questo punto però Gatti si ferma e svela perché alla fine ha deciso di non accettare la destinazione azzurra e preferire di restare alla Juventus.

Gatti contro Lukaku che poteva essere suo compagno di squadra al Napoli.

Le parole di Gatti sul suo rifiuto al Napoli

"In questo momento ho preferito il cuore" riferisce il difensore bianconero che sottolinea come sia forte il legame con la Vecchia Signora. La Juventus è stata la prima squadra a credere subito in Gatti portando a Torino dopo l'esplosione al Frosinone. "Ho seguito la famiglia e poi Torino è casa mia dove sono cresciuto quindi diciamo che la scelta della Juventus è stata abbastanza facile da prendere". Gatti sarà a disposizione di Tudor in vista della sfida di domani in Germania.