Gasperini smonta il gioco di Fabregas: “Che razza di possesso palla è? È brutto da vedere”

La Roma si prepara al big match contro la Juventus per cercare di salire di nuovo in vetta alla classifica in attesa delle partite delle squadre impegnate nella Supercoppa Italia. Sarà un impegno complicato per Gian Piero Gasperini che la scorsa estate era un forte candidato per la panchina bianconera: lo avevano cercato, ma lui ha preferito andare nella capitale per riprendere da lì il suo percorso dopo gli anni di grandi soddisfazioni trascorsi a Bergamo.

"Ho scelto la Roma perché il progetto era più difficile. Sono contento di come è andata" ha ammesso in conferenza stampa dimostrando di aver messo il passato alle spalle e di essere concentrato solo sul presente. I giallorossi sono reduci dalla vittoria contro il Como dello scorso lunedì che ha messo il tecnico a confronto con Cesc Fabegas, allenatore di un'altra generazione e con idee diametralmente opposte. Gasperini ha fatto un commento piuttosto duro sul tipo di calcio che lo spagnolo sta cercando di proporre in Italia.

Gasperini critica Fabregas

Le novità non entusiasmano molto Gasperini: il calcio proposto da Fabregas è sicuramente un tentativo di rivoluzione, soprattutto in una squadra come il Como che dopo la promozione in Serie A sogna le vette altissime dell'Europa attraverso un progetto ambizioso che però non convince tutti. In conferenza stampa l'allenatore della Roma esprime le sue perplessità: "Quello che a me non piace è questa situazione del portiere, adesso si è messa questa regola degli otto secondi che viene applicata pochissimo. Ci vogliono trenta secondi prima che il portiere inizi a giocare".

Gasperini ha bacchettato il suo collega anche su un'altra situazione di gioco prendendo in esame la partita contro l'Inter: "L'altra cosa che mi piace molto poco è il tempo con cui gioca il portiere, il Como con l’Inter ha giocato 51 volte la palla col portiere. Che razza di possesso palla è? È una cosa che non piace al pubblico che vuole vedere contrasti, dribbling e gioco in avanti. Altrimenti diventa il calcetto che è bello da giocare ma molto brutto da vedere. Bisogna cercare, da amante del gioco del calcio, di far giocare più il gioco in avanti. Non è facile però quando vedo che il portiere tiene la palla 30/40 secondi non mi piace".