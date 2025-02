video suggerito

Gasperini prima di Atalanta-Bruges: "I rigori? Speriamo di non arrivarci, non siamo bravissimi" Alla vigilia di Atalanta-Bruges, Gasperini parla di VAR a chiamata e simulazioni. Il tecnico, che recupera Lookman, spera di non giocarsela ai calci di rigore.

A cura di Alessio Morra

L'Atalanta è pronta a ribaltare il Bruges, che nella gara d'andata dei playoff di Champions League si è imposta per 2-1 grazie a un rigore inesistente proprio nel finale. Gasperini, che aveva polemizzato, non pensa più a quell'episodio, ma pensa ai calci di rigore, che sono in teoria un'opzione possibile: "Il rigore dell'andata? Ormai è così, non possiamo più pensare a quell'episodio. Dobbiamo superare tutto".

Lookman convocato per Atalanta-Bruges

La buona notizia è il ritorno di Lookman, che sarà convocato e partirà dalla panchina, pronto all'uso, ma con un minutaggio ridotto: "Ci è capitato di avere fuori Lookman in questo periodo, che è coinciso con qualche gol in meno e un po’ di carenza in fase offensiva. In difesa e centrocampo ti arrangi meglio quando manca un giocatore. Chi entra in attacco spesso è decisivo. Ora sembra recuperato. La mia intenzione è di portarlo in panchina e utilizzato in vista dei possibili supplementari. È importante che stia bene".

L'ipotesi rigori per Atalanta-Bruges

L'Atalanta ha perso 2-1 in Belgio e per passare il turno deve vincere con due gol di scarto, oppure al 90′ deve essere avanti di un gol. In quel caso la partita si allungherebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. E i rigori fanno un po' paura, perché dagli undici metri i ragazzi di Gasperini non sono impeccabili: "Sui rigori non siamo bravissimi. Ti alleni, ma molto lo fa lo stato d’animo in quel momento, come ti presenti. Comunque cercheremo di arrivare prima alla vittoria".

Poi il tecnico, sempre a Sky, ha parlato del Bruges che in questa Champions ha sfidato pure Milan e Juventus: "È una squadra duttile, che si difende bassa. In altre partite sa giocare in modo più offensivo. È una squadra capace tatticamente, con giovani veloci ed è insidiosa. Dovremo fare bene, ed essere attenti sul piano tattico perché loro propongono diverse facce".

VAR a chiamata e simulazioni

Gasperini ha risposto anche a una domanda sul VAR a chiamata, ipotesi caldeggiata che però non scalda per niente l'esperto allenatore dei nerazzurri: "Io mi sono esposto: sono contro a questa soluzione perché rallenterebbe ancora di più il gioco, che è già molto lento i virtù dei tanti fischi che vengono fatti. Aumenterebbe ancor di più le polemiche. Ci sono quattro arbitri, tre al VAR e mi sembrano veramente tanti. Poi sugli episodi ognuno ha la sua versione e porterebbe il calcio a qualcosa che non mi piace".

Il tecnico dell'Atalanta invece cambierebbe qualcosa riguardo contatti e simulazioni: "Quello che è molto penalizzante sono i contatti. Le simulazioni vanno battagliate, perché ammazzano il calcio. Sono cose che ti mandano fuori e sui contatti bisogna essere chiari. La tecnologia deve anche dare delle risposte e prendersi la responsabilità di dare dei giudizi".