Gasperini non gradisce il commento di Giaccherini su Malen dopo Torino-Roma: “Questo lo dici tu”

Gian Piero Gasperini dopo Torino-Roma ha risposto in modo un po’ stizzito a Giaccherini che aveva parlato del feeling immediato di Malen con i compagni.

Gian Piero Gasperini dopo la bella e preziosa vittoria della Roma in casa del Torino è rimasto un po' interdetto di fronte ad una considerazione di Emanuele Giaccherini. L'ex calciatore, oggi opinionista e commentatore per DAZN, nell'esaltare il neoacquisto Malen che alla prima in giallorosso è già andato a segno, ha sottolineato alla sua maniera il feeling con Paulo Dybala.

La considerazione di Giaccherini su Malen indispone Gasperini

Per chi parla in campo lo stesso "linguaggio tecnico" per Giaccherini tanti allenamenti condivisi non servono. Non è un caso infatti che nonostante sia arrivato a Roma da pochi giorni, Malen abbia già trovato una maglia da titolare a Torino. Questa la considerazione dell'ex Juve per l'allenatore giallorosso: "Mister, è proprio questo il tema (dopo l'esaltazione di Malen da parte di Gasperini, ndr), perché poi anche un giocatore come Dybala, ma giocatori come Pellegrini, Soulé, possono giovarne, no? Perché poi quando parli la stessa lingua in campo non servono tanti allenamenti. Si è visto subito, a livello istintivo, come si possono trovare. Ora, avendo questo ragazzo in più, anche per te insomma fare la formazione diventa più complesso lì davanti, perché c’è tanta scelta, tanta qualità".

La risposta dell'allenatore della Roma

E proprio quel "non servono tanti allenamenti", ha indisposto Gasperini che ha risposto in modo un po' piccato, nascondendolo poi con un sorriso apparso forzato: "Questo lo dici tu che non servono gli allenamenti. Non servono gli allenamenti? Servono eccome, e sono anche indispensabili. Poi servono le partite, è chiaro. Noi dovremmo metterci nella condizione di sfruttare al meglio le caratteristiche di questo giocatore, ma non può essere solo lui".

Le presunte difficoltà di formazione con Malen

Pur essendo d'accordo sul fatto che la presenza di Malen possa impreziosire il lavoro degli altri compagni, Gasperini non sembra essere d'accordo anche sulla questione relativa ai "problemi di formazione", sollevata dal suo interlocutore: "È chiaro che quando si alza il livello diventa più importante la prestazione di tutti, no? Migliora la prestazione di Soulé, la prestazione di Dybala, la prestazione di Pellegrini, la prestazione di tutti. Quanto al problema di formazione, non esiste. Giocano tutti in questa squadra, giocheranno tutti, abbiamo tante partite. I problemi di formazione sono solamente nella testa di chi non ha ancora capito come funziona".