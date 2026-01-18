Esordio show di Malen alla Roma, gol e vittoria sul Toro: nella ripresa Gasp la chiude grazie a Dybala

Alla Roma basta un gol nel primo tempo realizzato da Malen e uno nella ripresa da Dybala per portarsi a casa tre punti d'oro da Torino nella sfida contro i granata di Barone. Finisce 0-2 la partita in casa del Toro che la squadra di Gasperini ha fatto sua anche grazie all'ottimo impatto del nuovo attaccante. L'olandese oltre al gol è sembrato far girare molto meglio la squadra di Gasp. Nella ripresa ci pensa la Joya ad andare in rete tre mesi dopo l'ultima volta.

La partita inizia subito con due sorprese: il ritorno da titolare di Lorenzo Pellegrini dopo alcune settimane d'assenza per infortunio e poi l'impiego subito dal primo minuto del nuovo acquisto Malen. L'olandese si rende protagonista di un primo tempo incredibile caratterizzato da ottimi movimenti negli spazi, capacità di smarcarsi in area e ottimo senso del gol. Ecco, proprio il gol arriva subito dopo l'assist di Dybala. L'olandese si porta la palla sul destro in area e poi la mette in rete. Per arbitro e VAR però è fuorigioco per posizione di partenza di fuorigioco da parte dello stesso Malen.

Quest'ultimo però riuscirà a rifarsi poco dopo segnando il gol del vantaggio, questa volta buono, facendosi trovare pronto sempre su assist di Dybala. L'ex Aston Villa era ben appostato in area di rigore sul passaggio dell'argentino ed è bravo a mettere la palla in rete. La Roma ci prova poco dopo ancora con una conclusione da fuori di Dybala e poi di Cristante ma senza riuscire a trovare il raddoppio. Di Ngonge, con un tiro da fuori, l'occasione migliore del Toro nei primi 45 minuti che si chiudono sul punteggio di 0-1.

Nella ripresa però è ancora la Roma che parte bene convinta di voler subito chiudere la partita. Gasperini perde però subito Pellegrini che accusa un problemino muscolare e deve lasciare il campo al minuto 51. Entra Soulé ma il risultato non cambia. Il Toro tenta qualcosa in ripartenza ma non riesce mai a trovare l'angolo giusto per il gol. Rete che arriva, ma dalla parte opposta, con la Roma che di fatto chiude così la partita. Dybala si inventa un tiro sensazionale da fuori che Paleari respinge alla grandissima.

Sulla ribattuta arriva Rensch che serve l'assist ancora per l'accorrente Dybala che calcia la palla in porta. A questo punto Gasperini capisce di avere in pugno la partita e manda in campo anche l'altro acquisto di gennaio, ovvero quel Robinio Vaz arrivato dal Marsiglia proprio a poche ore di distanza da Malen. Nel finale di partita però succede poco se non un inserimento di Adams che si porta al tiro ma senza centrare la rete con la palla che finisce di poco fuori. Il risultato finale, al triplice fischio è 0-2.