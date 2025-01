video suggerito

Gasperini mette l’Atalanta al muro: “Con lo Sturm Graz serve un solo risultato, l’ultima è a Barcellona” Gian Piero Gasperini sgombra il campo da possibili alibi e scusanti: contro lo Sturm Graz l’Atalanta deve solo vincere: “Anche se non è l’unica cosa che conta ed è fondamentale come vinci”. Ma i 3 punti per una sera saranno più importanti del resto: “Ci giochiamo in casa i playoff, l’ultima è a Barcellona…” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Gian Piero Gasperini non ha mezzi termini alla vigilia di Atalanta-Sturm Graz che apre martedì sera alle 18:45 il 7° turno della fase a campionato di Champions League. Ai nerazzurri servirà un solo risultato utile per centrare gli ottavi di finale senza sgradevoli sorprese dopo quanto di buono fatto: i tre punti. "Serve vincere per centrare almeno i playoff, l'ultima ce la giochiamo a Barcellona".

Nessun alibi e nessun calcolo ma semplice pragmatismo: pensare di questi tempi di riuscire a qualificarsi affrontando il Barcellona di Flick in casa è pura e semplice utopia. O almeno è un azzardo al quale Gasperini non vuole di certo arrivare per vedere come andrà a finire. E così, la sfida allo Sturm Graz diventa la classica occasione da non poter fallire per continuare a godersi il sogno Champions League: a due turni dalla fine la situazione non è rosea, l'Atalanta ha 11 punti, i playoff stanno a 14 e quindi serve almeno una vittoria. Che non può arrivare in trasferta col Bracellona.

La vittoria secondo Gasperini: "Non è l'unica cosa che conta"

"Centrare i playoff subito sarà fondamentale, perché l'ultima è a Barcellona… In Champions non hanno mai perso di più di un gol, hanno il campionato fermo da un mese e non so se sia un vantaggio o uno svantaggio" il pensiero di Gasperini che domani sa che bisogna solo vincere: "Non è l'unica cosa che conta, è più importante come arrivi a farlo. Bisogna dimostrare di star bene e sapere giocare a calcio e domani vincere: loro corrono e già questo rederà tutto più difficile e dovremo concentrare tutte le forze su questa sfida".

L'Atalanta ha fatto un cammino in Champions più che positivo, rovinare tutto ora sarebbe un peccato mortale e Gasperini avverte: "In campionato ci ha fatto male perdere col Napoli, ma non il modo in cui abbiamo perso perché abbiamo fatto la prestazione che volevamo. Ma questa è un'altra competizione: sono passati solo un paio di giorni, ma abbiamo ora la possibilità di chiudere il discorso qualificazione. Siamo in un bel momento".

La formazione dell'Atalanta anti Sturm Graz: Zaniolo no, Palestra sì

La formazione è un po' un rebus anche se Gasperini indica le linee guida: "De Ketelaere, Lookman, Retegui e Samardzic sono tutti affidabili, Charles forse è in leggero calo in questo momento… Ne ho quattro, ne giocheranno tre dall'inizio, ma tutti nella partita". Per Zaniolo, invece nulla da fare: "Ha accusato un fastidio, per domani non c'è poi si capirà quando rientrerà". Poi l'annuncio a sorpresa: "Sicuramente farò giocare Palestra, credo sia arrivato il momento per lanciarlo in una partita importante, credo che questo ragazzo possa fare bene".