Atalanta-Sturm Graz, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni della partita di Champions L'Atalanta torna a giocare in Champions League contro lo Sturm Graz. La sfida si giocherà martedì 21 gennaio alle ore 21:00 al Gewiss Stadium. Qui tutte le informazioni per conoscere le formazioni delle due squadre e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Atalanta torna a giocare in Champions League dopo l'ultimo impegno in campionato. La squadra di Gasperini infatti affronterà nel penultimo turno della prima fase gli austriaci dello Sturm Graz. Una partita importante per la Dea che davanti al proprio pubblico domani, martedì 21 gennaio, alle ore 21:00, vorrà centrare i tre punti per guardare come maggiore serenità alla classifica generale della competizione. I bergamaschi infatti hanno totalizzato 11 punti proprio come la Juventus e puntano al passaggio agli ottavi diretto senza passare dai pericolosi playoff.

Per farlo Retegui e compagni dovranno battere gli austriaci per poi fare lo stesso anche nel prossimo turno. Gasperini in formazione si affiderà nuovamente a Lookman e De Ketelaere a supporto di Retegui affidando a Ederson le chiavi del centrocampo. Per l'Atalanta vincere vorrebbe dire giocare anche con maggiore tranquillità l'ultima e delicata sfida del 29 gennaio contro il Barcellona in Catalogna. Qui tutte le informazioni per conoscere le formazioni delle due squadre e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Partita: Atalanta-Sturm Graz

Orario: 21:00

Dove: Gewiss Stadium, Bergamo

Quando: martedì 21 gennaio 2025

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky Go

Atalanta-Sturm Graz, dove vederla in diretta TV

La sfida tra Atalanta e Sturm Graz sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Sky. Per tutti gli abbonati la possibilità di seguire la sfida della Dea in Champions ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio (252). La telecronaca del match è affidata a Stefano Borghi con il commento tecnico di Blerim Dzemaili.

Dove vedere Atalanta-Sturm Graz in diretta streaming

Per tutti gli abbonati inoltre Sky offre la possibilità di vedere Atalanta-Sturm Graz anche in diretta streaming. Per farlo non servirà altro che accedere all'app Sky Go scaricabile solo su dispositivi mobili, inserire le proprie credenziali d'accesso e poi sintonizzarsi all'evento dedicato.

Atalanta-Sturm Graz, le probabili formazioni della partita di Serie A

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Palestra, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Brescianini; De Ketelaere, Retegui. All.: Gasperini.

STURM GRAZ (4-2-3-1): Scherpen; Aiwu, Geyrhofer, Wüthrich, Lavalée; Stankovic, Chukwuani; Yalcouyé, Kiteishvili, Jatta; Bøving. All.: Saumel.