video suggerito

Atalanta agli ottavi o ai playoff di Champions, cosa serve per qualificarsi: risultati e combinazioni Di quali risultati ha bisogno l’Atalanta per qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League: quali sono le combinazioni per superare la fase campionato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le porte degli ottavi di finale diretti per l'Atalanta non sono ancora chiuse. La Dea ha ancora grandi possibilità di finire nelle prime otto posizioni della classifica sfruttando a suo favore le ultime due giornate della fase campionato della Champions League: la squadra di Gasperini – che oggi affronta lo Sturm Graz – è 13esima in classifica con 11 punti, a solo due lunghezze dall'ottavo posto che le permetterebbe di evitare i playoff. In ogni caso l'accesso agli spareggi della competizione sembra assicurato, anche se non bisognerà sbagliare negli ultimi due impegni cruciali.

Cosa serve all'Atalanta per qualificarsi agli ottavi di Champions League

La missione è quella di rientrare nelle prime otto squadre della classifica, così da passare agli ottavi direttamente senza attraversare la porta di servizio degli spareggi. Una missione difficile ma non impossibile per l'Atalanta che ha l'obbligo di vincere le due partire rimaste: per sperare in uno dei primi otto posti dovrà fare sei punti tra Sturm Graz e Barcellona, l'impegno più duro che si presenterà proprio nell'ultima giornata nella fase campionato. Secondo le proiezioni ai bergamaschi servirebbero cinque punti per andare direttamente agli ottavi di finale, quindi con un pareggio o una sconfitta delle ultime due sfide rimanenti il traguardo potrebbe sfumare perché con 4 punti le speranze si assottigliano al minimo.

Atalanta ai playoff di Champions League, cosa succede

Molto più tranquilla è invece la questione relativa alla qualificazione ai playoff. Attualmente l'Atalanta è 13esima e dunque attualmente sarebbe già sicura di avere un posto, addirittura come testa di serie del sorteggio (condizione possibile per le piazzate dal 9º al 16º posto). Dunque sul fronte degli spareggi le proiezioni sorridono ai bergamaschi che, a meno di clamorose combinazioni di tutte le rivali, sono pienamente favoriti anche guardando la classifica avulsa che deciderà il piazzamento in caso di arrivo di due o più squadre a pari punti.