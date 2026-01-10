Gasperini furioso in panchina contro il quarto uomo in Roma-Sassuolo: “Ma che c…o fate!”

Momenti di alta tensione per Gian Piero Gasperini nel primo tempo di Roma-Sassuolo. Il tecnico giallorosso è andato su tutte le furie dopo una serie di errori della sua squadra e dell'arbitro per due ammonizioni consecutive inflitte ai suoi giocatori.

La scintilla è scattata in una fase di gioco confusa: prima Koné è stato ammonito per un fallo, poi Hermoso ha subito lo stesso destino fermando irregolarmente Fadera. Davanti all’ennesimo errore, le telecamere hanno catturato il labiale infuocato di Gasperini, che rivolgendosi al quarto uomo ha urlato: "Ma che c…o fate!". L’arbitro non ha esitato a estrarre il giallo anche per l’allenatore.

L’episodio non è passato inosservato a nessuno sia allo stadio che a casa: il quarto uomo e l’arbitro hanno immediatamente deciso di sanzionare anche Gasperini, estraendo il cartellino giallo nei confronti del tecnico, che ha dovuto fermarsi e calmarsi.

Gasperini esplode in panchina contro l'arbitro e viene ammonito

Il momento evidenzia non solo la frustrazione di un allenatore che punta alla precisione tattica, ma anche le difficoltà della Roma nel primo tempo della sfida, incapace di concretizzare il possesso e di reagire agli attacchi del Sassuolo.

Una scena che dimostra quanto le tensioni in panchina possano influire sull’andamento della partita e quanto il calcio sia anche un gioco di nervi, oltre che di tecnica e strategia.

L’episodio non resterà certamente tra i momenti più ricordati della prima frazione ma segnala la determinazione di Gasperini nel voler scuotere i suoi e invogliarli a riprendere il controllo della situazione, anche a costo di farsi ammonire in prima persona.

L'allenatore giallorosso, che attende rinforzi dal mercato per cercare di fare il salto di qualità nei prossimi mesi, ha evidenziato un certo nervosismo nella prima parte del match dell'Olimpico ma non è la prima volta che Gasp vive le partite in maniera così coinvolgente.