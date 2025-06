video suggerito

Gasperini fa una prima richiesta alla Roma: vuole un colloquio con l'allenatore della Primavera Gasperini è pronto a iniziare la sua nuova avventura come allenatore della Roma. L'ex Atalanta ha fatto subito una prima richiesta precisa: un colloquio con il tecnico della Primavera giallorossa.

A cura di Fabrizio Rinelli

La nuova Roma di Gasperini è pronta a partire. Salutata l'Atalanta il tecnico attende solo l'annuncio ufficiale per club per poter iniziare il suo percorso in giallorosso. Nella giornata di oggi Gasperini si è già recato al centro sportivo di Trigoria accompagnato da Ghisolfi e Ranieri per poi andare via nel primo pomeriggio. All'indomani del matrimonio di Scamacca il tecnico ha avuto già modo di parlare con alcuni giocatori della Roma come El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini e ha sondato il terreno con il club per preparare già le sue prime mosse da nuovo allenatore.

Secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport Gasp si è informato telefonicamente sulle novità legate a Svilar, ma ha anche cercato di capire insieme al suo vice Tullio Gritti quali siano le prime impressioni sulla rosa. Un gruppo squadra che andrà studiato e magari rinforzato anche grazie al supporto della Primavera allenata da Gianluca Falsini. Proprio con il tecnico Gasperini ha chiesto alla Roma di voler parlare. Una mossa ben precisa che dice molto della sua filosofia di calcio e di squadra che nel tempo ha fatto le fortune i successi dell'Atalanta.

Pisilli, uno dei giovani esplosi alla Roma in prima squadra.

Gasperini vuole dunque parlare con Falsini per potersi presentare al tecnico della Primavera ma anche per chiedergli di avere un report dettagliato sui calciatori più maturi in uscita dal campionato baby. Insomma, vuole cercare di capire se ci sono già calciatori pronti per un salto di qualità in prima squadra come ha spesso fatto anche all'Atalanta non avendo paura a far giocare immediatamente ragazzi alla prima presenza in Serie A. Gli esempi all'Atalanta sono davvero tanti e sicuramente Gasp alla Roma troverà terreno fertile in tal senso.

L'intesa tra Gasperini e Ranieri.

Il lavoro sui giovani di Gasperini alla Roma

La Roma infatti gode di un settore giovanile non indifferente che può far leva su giocatori importanti e interessanti che sicuramente potrebbero fare comodo a Gasp. Anche De Rossi prima dell'esonero aveva aggregato diversi ragazzi in prima squadra così come Mourinho ancor prima di capitan futuro. Ora tocca a Gasperini che avrà il compito di far ripartire la Roma da dove l'aveva lasciata Ranieri il quale è stato in grado di risollevare uno spogliatoio a pezzi dopo il passaggio di Juric portando all'ultima di campionato a un passo dalla qualificazione in Champions.