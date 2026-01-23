Gasperini chiede uno sforzo alla Roma sul mercato: “Sarebbe bello fare ancora qualcosa a gennaio”

Alla Roma manca solo un tassello per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Europa League senza passare per gli spareggi grazie alla vittoria fondamentale contro lo Stoccarda che ha messo al sicuro la classifica. La vittoria contro il Panathinaikos regalerebbe la certezza aritmetica, ma nonostante le buone notizie c'è ancora molto su cui lavorare: Gian Piero Gasperini non nasconde di avere ancora delle necessità perché il suo gruppo è in piena emergenza e non può fare tutte le rotazioni necessarie per essere competitivo su ogni fronte. Dopo la partita ai microfoni di Sky ha chiesto con chiarezza nuovi rinforzi alla società, giocatori pronti soprattutto per il suo attacco che non vede al livello delle sue rivali.

Gasperini fa il punto sul mercato

La vittoria in Europa è stata fondamentale per mettere al sicuro il passaggio al turno successivo dove il livello si alzerà e la Roma dovrà farsi trovare pronta. Per Gasperini è fondamentale intervenire sul mercato per non perdere terreno e continuare a costruire qualcosa di importante in questa stagione, sia in campionato che in coppa: "Se riuscissimo fare ancora qualcosa a gennaio, ma è difficile, sarebbe bello perché le nostre rivali sono tutte molto attrezzate in attacco sia a livello numerico che in termini di qualità. Con cinque cambi il reparto avanzato è quello più monitorato e rinforzato".

La Roma è a un passo dagli ottavi di finale di Europa League

È soprattutto l'attacco il reparto da ritoccare perché nella prima parte della stagione ha creato diversi problemi costringendo i giallorossi a giocare quasi sempre in emergenza. I nuovi si stanno adattando bene a tutto ciò che chiede Gasperini, ma ora per fare il vero salto di qualità mancano vittorie di carattere contro le grandi squadre, specialmente in campionato dove la classifica è molto corta: "Abbiamo fatto bene in coppa e campionato ma ci è mancata qualche vittoria con le big, ci siamo avvicinando e se faremo risultati con le grandi ci sentiremo più forti".