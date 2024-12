Gasperini avvisa l’Atalanta e le rivali: “A gennaio dobbiamo fare sul mercato ciò che non abbiamo finito ad agosto”

video suggerito

Gian Piero Gasperini ha parlato al termine della partita che l'Atalanta ha pareggiato per 1-1 in casa della Lazio: un risultato positivo, che permette alla Dea di rimanere in vetta solitaria alla classifica, in attesa di Napoli-Venezia, e fa proseguire la striscia di imbattibilità anche se si ferma a 11 la striscia di vittorie di fila.

L'allenatore dell'Atalanta, però, ai microfoni di Sky ha lanciato un messaggio alla sua società e alle avversarie per lo Scudetto in vista del mercato invernale: ”A gennaio dobbiamo fare quello che non siamo riusciti a finire ad agosto. La società lo sa benissimo, avevamo l’intenzione di essere molto competitivi a gennaio”.

In base ai rumors che circolano da qualche giorno, le priorità dell’Atalanta sarebbero un centrocampista e una punta centrale.

Gasperini analizza il pareggio dell'Atalanta con la Lazio

Gasp ha analizzato così il pareggio dell'Olimpico tra la sua Dea e la Lazio di Baroni: "Nel primo tempo non riuscivamo a contenere la loro forza, velocità e qualità. Nel secondo tempo siamo venuti fuori molto bene. È stata una bella partita, complimenti a tutti i giocatori scesi in campo. Abbiamo fatto gol un po’ tardi, altrimenti avrebbe potuto pure vincerla”.

A chi gli chiede un voto per la sua Atalanta in questo 2024 risponde così: "Il nostro 2024 è stato straordinario, meraviglioso. Siamo dispiaciuti che stia finendo. Se è ripetibile il nostro 2024? È chiaro che ogni anno è diverso come i traguardi. L’Europa League non possiamo più vincerla. Abbiamo messo delle basi per crescere e migliorarci, questa è la mia ambizione”.

Infine, Gasperini ha fatto una breve analisi della sua rosa con riferimento evidente al mercato e al reparto offensivo: "Cuadrado è già qualche settimana che stava andando forte, è stato sfortunato con il piccolo infortunio. Adesso è rientrato, questa sera ha fatto molto bene. Se lui sta bene per noi sarà una grande spinta come lo è stato questa sera che è stato determinate. Hanno fatto tutti bene quelli che sono entrati. In attacco non siamo così numerosi, inviterei a vedere quello che hanno a disposizione le altre squadre. Basta vedere la panchina, sempre se non considerate Brescianini in attacco. A gennaio dobbiamo fare quello che non siamo riusciti a finire ad agosto. La società lo sa benissimo, avevamo l’intenzione di essere molto competitivi a gennaio".