“Gary, c’è Salah alla porta”: l’iniziativa del Liverpool per i suoi tifosi emoziona l’anziana coppia Bella iniziativa da parte del Liverpool per essere sempre più all’interno del tessuto sociale e intrattenere un rapporto genuino con i suoi tifosi.

A cura di Vito Lamorte

Ci sono club che con il territorio cercano di intrattenere un rapporto viscerale per costruire legami e avere presa su tutti, dai grandi ai piccini. Soprattutto negli ultimi anni c'è una grande voglia anche delle big di essere protagoniste tra le strade delle città e una di queste squadra è certamente il Liverpool.

Nonostante la città ospiti due club storici del calcio inglese, l'altro è l'Everton, i Reds hanno sempre cercato di muoversi sia dal punto di vista sportivo che sociale per avere una base di tifosi in tutti i ceti sociali e di tutte le estrazioni.

Nell'ambito dell'accordo con alcuni sponsor, il club di proprietà del Fenway Sports Group ha inviato alcuni calciatori a distribuire dei doni ai suoi sostenitori. Un'iniziativa che in qualche caso ha spiazzato i fan mentre in altri ha dato vita ad un entusiasmo tipico di chi si trova davanti i propri idoli.

I prescelti per queste attività sono Joel Matip, Virgil van Dijk, Mohamed Salah e Kostas Tsimikas.

Proprio questi ultimi due si sono trovati di fronte ad una situazione davvero emozionante dopo aver bussato alla porta di una coppia di sostenitori dei Reds. Ad aprire la porta è stata una donna, che non ha nascosto affatto la sua sorpresa dopo aver visto il campione egiziano e ha gridato verso suo marito: "Gary, c'è Mo Salah alla porta!".

Si tratta di una testimonianza dell'amore per il calciatore egiziano da parte dei tifosi del Liverpool e di come anche un piccolo gesto da parte di atleti che spesso sembrano inavvicinabili possa rappresentare davvero tanto per i supporter. Tsimikas è stato completamente ignorato dalla signora dopo aver visto Salah ma si è rifatto con un gruppo di ragazzini che stava giocando per strada e hanno intonato il coro a lui dedicato da Anfield Road.

Una gran bella iniziativa da parte del Liverpool per essere sempre più all'interno del tessuto sociale e intrattenere un rapporto genuino con i suoi tifosi.