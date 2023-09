Garcia smonta il caso Osimhen e predica calma al Napoli: “Ho esperienza e spalle larghe” Rudi Garcia ha parlato subito dopo la vittoria del Napoli 4-1 al Maradona contro l’Udinese. Il tecnico degli azzurri ha esaltato la squadra e ha poi provato a smontare il caso Osimhen.

A cura di Fabrizio Rinelli

Rudi Garcia ha parlato subito dopo la vittoria del Napoli 4-1 al Maradona contro l'Udinese. Il tecnico degli azzurri ha esaltato la squadra per il risultato ottenuto e per la prova offerta in campo dai suoi giocatori, due su tutti: Osimhen e Kvaratskhelia: "Hanno rimesso l'orologio all'orario giusto". Il tecnico francese ha provato a rasserenare l'ambiente dopo il caos delle ultime ore riguardante la vicenda Osimhen: "Non vi preoccupate per me, un po' di esperienza e spalle larghe ce l'ho". L'allenatore del Napoli prova a far capire che non è uno sprovveduto.

"Abbiamo giocato bene e sono contento per i ragazzi capaci di gestire bene la gara con tante occasioni – ha spiegato a proposito dell'atteggiamento del gruppo – Penso ai due pali di Kvara, è stato bravo in tutto tra i due assist, i due pali e il gol. Questa mentalmente è una cosa forte e quindi sono tutti parametri positivi stasera, l'unico negativo è il gol subito, non ci voleva ma a bbiamo vinto come volevamo vincere".

Lo sguardo fulmineo tra Osimhen e Garcia dopo il gol del nigeriano.

L'allenatore del Napoli si è poi soffermato sull'argomento che tutti volevano ascoltare, Osimhen: "Gli ho fatto i complimenti, con Victor ho un rapporto ottimo da quando sono arrivato e stasera ha fatto gol e sono contento perché è un centravanti e vuole sempre segnare". Garcia spiega i comportamenti delle ultime ore e le parole scambiate con l'attaccante nigeriano: "È stato abbastanza sereno e concentrato sulla partita, l'assist l'ha anche fatto perché era lui che doveva tirare il rigore, non è che se sbaglia lo tolgo ma ha fatto un assist a Zielu concedendogli il tiro dagli undici metri".

Chiaramente a Garcia è stato anche chiesto se Osimhen cancellerebbe cosa è accaduto in questi ultimi giorni: "A Bologna eravamo tutti frustrati e lui ancora di più, può succedere, poi abbiamo chiarito ed è tutto tornato sportivamente normale e in più ci sono state un po' di cose da gestire – spiega – episodi maldestri, nessuno voleva fare nulla, né gli addetti a Tik Tok né Osi sui suoi social ma sono reazioni del momento". Un modo per smontare il caso e far tornare il sereno attorno alla squadra: "Lui farà quello che vuole ma vi posso assicurare che ama il Napoli e la maglia".

Poi Garcia chiude svelando il consiglio dato a Kvara, tornando chiaramente sul tema iniziale riguardante la sua esperienza da allenatore: "Adesso che ha segnato sarà molto più leggero e non ci penserà più e gli ho consigliato di non pensarci e di riprendere piacere a giocare perché è un giocatore unico dato che salta l'uomo e noi l'incoraggiamo a farlo – ha chiuso – Quando è allegro sul campo tutto arriva tranquillamente".