Garcia non fa sconti a Osimhen, svela cosa gli ha detto nell’intervallo: “C’è una cosa che non m’è piaciuta” Il tecnico francese parte con una vittoria in campionato ma il successo di Frosinone è stato caratterizzato anche da alcune sbavature. Debutto shock di Cajuste, schierato titolare da Garcia, e colpevole sul rigore per i ciociari: “Se una cosa del genere ti capita a meno di 5 minuti dal tuo esordio non è facile ma lui è stato bravo a reagire”.

Il neo allenatore ha parlato in conferenza anche di Osimhen.

Il debutto è da dimenticare. Totalmente. Di quelli che, quando ti capitano nella squadra campione d'Italia e hai una ventina d'anni, potrebbero distruggerti psicologicamente. Cajuste, che Rudi Garcia ha preferito dall'inizio ad Anguissa, ha la sfortuna di mettere lo zampino nelle azioni più controverse per il Napoli. È lui il protagonista in negativo della prima degli azzurri allo Stirpe: l'irruenza su Baez del Frosinone c'è, il "rigorino" anche ma l'ingenuità commessa dal centrocampista è altrettanto palese per quel calcione/rinvio che ha abbattuto l'avversario spalle alla porta e indotto il direttore di gara a concedere il rigore ai ciociari. I partenopei vanno sotto ma non perdono lucidità, né sbandano e poco alla volta disegnano la trama delle azioni trovando subito il pareggio con Politano.

Il francese no, ci mette un po' di tempo ancora per capire che tra la voglia di spaccare il mondo dando tutto all'esordio e il buon senso di fare cose "normali" il rischio di combinare guai è dietro l'angolo. Lui ci scivola sopra come su una buccia di banana e la combina grossa, perché rimedia anche un cartellino giallo a corredo di un tempo con più ombre che luci per l'ex Reims. C'è ancora il suo zampino nell'azione del raddoppio (poi annullato) di Raspadori: bella l'azione che fa esultare l'ex Sassuolo ma la sua posizione di fuorigioco in fase di partenza invalida tutto.

Rudi Garcia gli fa una carezza e tra le righe spiega quanto l'inesperienza abbia pesato sul debutto. Se poi la malasorte si mette anche di traverso… "È stato sfortunato – le parole del tecnico a DAZN sul centrocampista – perché ha causato il rigore… ma questo può succedere. Certo che se una cosa del genere ti capita a meno di cinque minuti dal tuo esordio non è facile ma lui è stato bravo a reagire".

Rudi Garcia accanto al neo azzurro, Cajuste, al debutto a Frosinone.

Alla fine del primo tempo il neo allenatore lo ha richiamato in panchina lasciando spazio ad Anguissa e in campo è stata tutta un'altra musica. Ma non si è trattata di una bocciatura. Garcia chiarisce che la sua è stata scelta di opportunità dovuta a una considerazione essenziale. "L'ho tolto perché era ammonito e non volevo rischiare – ha aggiunto -. Infatti li ho tolti tutti, lui per primo perché più giovane mentre gli altri (Lobotla e Olivera, ndr) sono più esperti. Contro una squadra così, che arriva dalla Serie B e gioca in un certo modo, sappiamo che è meglio restare in undici".

L’Intervento irruento dell’ex Reims che ha provocato il penalty per il Frosinone.

Una riflessione anche su Osimhen, autore di una doppietta che ha portato sul 3-1 il risultato finale. La sua permanenza è stato il tormentone dell'estate in questa sessione di calciomercato caratterizzata dalle voci e dalle sirene dall'Arabia Saudita. Garcia trova (anche) un difetto nella prestazione dell'attaccante e gli dà un suggerimento sulle cose da migliorare. "Dal punto di vista offensivo è stato bravissimo, ha fatto due gol e non ho niente da dirgli; da quello difensivo invece non mi è piaciuto per niente e gliel'ho detto nell'intervallo. In passato ha fatto più pressing e difendeva meglio, abbiamo corretto questa cosa nella ripresa e abbiamo giocato con tanta qualità. Ma Victor è un trascinatore".