Galles-Svizzera è la sfida valida per la 1ª giornata degli Europei 2021. Le due squadre, inserite nel girone A insieme a Italia e Turchia, giocheranno oggi, sabato 12 giugno alle ore 15 a Baku, allo Stadio Olimpico. Il match tra la Nazionale allenata da Robert Page e quella dell'ex Lazio, Vladimir Petkovic, vedrà in campo anche diversi calciatori appartenenti al nostro campionato di Serie A.

Qui tutte le informazioni su dove vedere la gara in diretta TV, in chiaro e in streaming. Tutte le partite degli Europei 2021 sono in diretta su Sky Sport che trasmetterà tutti i 51 match, di cui 24 in esclusiva. La Rai invece trasmetterà una selezione di 27 gare, tra cui tutte le partite dell'Italia.

Europei 2021, dove vedere Galles-Svizzera in TV su Rai 1 in chiaro e su Sky

Galles-Svizzera è in programma sabato 12 giugno alle ore 15. Il match tra la nazionale allenata da Robert Page (che ha preso il posto di Ryan Giggs) e quella di Vladimir Petkovic, sarà trasmesso in diretta TV sulla piattaforma satellitare di Sky su Sky Calcio 1 (al canale 251), Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203). La partita è inoltre visibile anche in chiaro su Rai 1 che manda in onda uno dei 27 match scelti dalla rete di Stato per questi Europei.

Galles-Svizzera dove vederla in streaming

La gara tra Galles e Svizzera è inoltre disponibile alla visione di tutti i telespettatori anche in streaming attraverso l'app di Sky Go, disponibile su dispositivi mobili come tablet e smartphone ma anche su RaiPlay attraverso il collegamento al sito tramite connessione alla rete.

Le probabili formazioni di Galles-Svizzera agli Europei

Le probabili formazioni di Galles e Svizzera in vista di questi Europei 2021 prevedono la presenza di diversi ‘italiani' in campo, ovvero alcuni calciatori che militano nella nostra Serie A. La squadra di Robert Page però si aggrappa principalmente a Gareth Bale in campo senza dimenticare Ramsey che però dovrebbe partire dalla panchina nell'undici titolare.

La Svizzera di Vladimir Petkovic invece vede diversi giocatori pericolosi in squadra capaci di dare grande qualità alla Nazionale allenata dall'ex tecnico della Lazio. La mente del centrocampo sarà l'atalantino Freuler con il terzino sinistro del Torino ex Milan, Ricardo Rodriguez, a sinistra e l'ex Inter Shaqiri a fare da trequartista.

Galles (3-4-2-1): Ward; Rodon, Lawrence, Mepham; Roberts, Morrell, Ampadu, Williams; Bale, James; Wilson.

Svizzera (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Schar; E. Fernandes, Freuler (Zakaria), Xhaka, Rodriguez; Shaqiri; Embolo, Seferovic.

Dove si gioca la partita

Il match tra Galles e Svizzera si giocherà alle ore 15 a Baku, in Azerbaigian all'Olimpiya Stadionu. Anche Baku rientra tra le 11 città in cui si giocherà il primo Campionato Europeo itinerante di calcio ideato per celebrare i 60 anni della manifestazione da parte della Uefa. Allo stadio sarà prevista la presenza del 25% del pubblico.

Euro 2020, Galles e Svizzera nel girone A

Galles e Svizzera sono inserite nel girone A. Un raggruppamento molto equilibrato che vede la presenza anche di Italia e Turchia. Le due squadre scenderanno in campo già a conoscenza del risultato maturato nella gara d'esordio tra gli azzurri di Mancini e la squadra capeggiata dal milanista Calhanoglu.

Al momento dunque le due nazionali sono a 0 punti dato che questa è la loro prima partita del torneo. Successivamente il Galles affronterà, nell'ordine, la Turchia e poi l'Italia. La Svizzera invece se la vedrà prima con l'Italia e successivamente con i turchi.