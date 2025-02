video suggerito

Galatasaray-Fenerbahçe finisce 0-0 ma sembra una guerra: 30.000 agenti e tensione alle stelle

A cura di Vito Lamorte

Galatasaray e Fenerbahçe si sono affrontate nello scontro al vertice della Super Lig e la gara si è conclusa con un pareggio per 0-0. Per il derby di Istanbul sono stati schierati 30.000 agenti al Rams Park e il clima è tesissimo perché nelle settimane passate il Fener aveva accusato pubblicamente i rivali del Gala di ricevere favoritismi arbitrali e per questo motivo è stato chiamato l'arbitro internazionale Slavko Vincic a dirigere la delicatissima sfida.

Il direttore di gara sloveno ha estratto sette cartellini gialli e ha annullato un gol agli uomini di José Mourinho ma il Galatasaray, che mantiene il vantaggio di sei punti, proteste per due rigori non fischiati.

Il dispiegamento di forze dell'ordine per il derby di Istanbul è stato clamoroso: più di trentamila agenti hanno presidiato lo stadio del Galatasaray dalle ore precedenti alla sfida e lo stanno facendo tutt'ora che il match si è concluso.

In campo c'era grande attesa nel vedere la sfida tra le prime due della classe: partita ruvida, fatta di grande attenzione e solita tensione. Polemiche per alcune decisioni di Vincic: il Fenerbahçe si è lamentato per un gol annullato nel primo tempo mentre il Galatasaray ha protestato per ben due rigori non concessi.

In due episodi contestati sono protagonisti calciatori passati dalla nostra Serie A: in occasione del gol annullato al Fener, l'ex Lazio Muslera è uscito su un cross dalla sinistra e si è scontrato con un avversario, con l'arbitro che ha giudicato irregolare l'intervento del calciatore in maglia gialloblù; mentre il Gala ha protestato per un calcio di rigore non concesso dopo che Skriniar è intervenuto in maniera scomposta su Osimhen, disinteressandosi della palla e colpendo con la spalla l'avversario per spostarlo.

In entrambe le situazioni Vincic e la sua squadra arbitrale non hanno esitato nelle loro decisioni.

A Mourinho non riesce l'impresa di vincere in casa del Galatasaray e ridurre i punti di distacco: il Fenerbahçe è sempre a 6 lunghezze di distanza dalla squadra di Muslera, Torreira, Mertens, Osimhen e Lemina.