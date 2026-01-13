Gakpo costretto a giocare scalzo in FA Cup: protagonista per un’intera azione con la scarpa in mano

Cody Gakpo è stato uno dei protagonisti della vittoria del Liverpool nella serata di ieri contro il Barnsley in FA Cup con il punteggio di 4-1. L'attaccante olandese non ha segnato ma si è sicuramente preso la copertina di questa partita anche per un altro aspetto a dir poco curioso. L'olandese ero stato schierato titolare da Slot come centravanti, ma è stato spostato sulla fascia sinistra dopo l'ingresso di Ekitike al minuto 60. Poco dopo la mezz'ora però, accade qualcosa di davvero insolito. Gakpo si stava sistemando lo scarpino quando la palla gli è stata passata. Il giocatore non ha avuto il tempo di infilarsela preso dall'azione e dal possesso palla dei Reds proseguendo in avanti insieme ai suoi compagni.

I tifosi sugli spalti erano però rimasti stupiti dal fatto che in questa corsa di Gakpo verso la porta avversaria, il giocatore stringesse nelle sua mano destra la propria scarpetta restando di fatto scalzo col piede destro. Dopo aver passato la palla a Robertson al suo fianco, l'ex attaccante del PSV ha continuato la sua corsa e, quando è entrato nell'area di rigore, si è trovato di fronte alla divertente scena in cui indicava Rio Ngumoha con lo scarpino ben visibile che gli sporgeva dalla mano. Un qualcosa di insolito in una partita di calcio.

L'aspetto incredibile di quei minuti giocati scalzo è stato proprio quello di vedere Gakpo prendere parte all'azione giocando la palla proprio col piede destro. Il giocatore l'ha portata avanti per poi servirla al proprio compagno di squadra continuando a seguire l'azione. Il pallone poi è stato intercettato dalla difesa avversaria e l'azione è terminata in un nulla di fatto con Gakpo che ha rischiato anche di farsi male scivolando sull'erba umida dello stadio. Insomma, un momento che ha strappato tanti sorrisi ai tifosi presenti allo stadio e anche da casa.

Non è di certo la prima volta che accade una cosa del genere nel mondo del calcio. Una cosa del genere più di recente era accaduta già un anno mese a metà febbraio 2025 quando in Champions League Kenneth Taylor, oggi centrocampista della Lazio, evitò all’Ajax di subire la beffa di un gol nel finale strappando palla all’avversario mentre era scalzo. Il centrocampista olandese aveva perso la scarpa poco prima e la stringeva tra le mani nel tentativo di contendere palla al suo avversario riuscendo nell'intento di non farlo andare in rete.