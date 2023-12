Gagliardini risponde seccamente a Rabiot: “Chiama la mamma” Il post Monza-Juventus è stato assai pepato tra Rabiot e Gagliardini, che hanno dato vita a un botta e risposta sui social. L’esultanza di Gagliardini ha fatto arrabbiare il francese, che nella notte ha mandato un messaggio al giocatore del Monza, che ha risposto.

A cura di Alessio Morra

166 CONDIVISIONI condividi chiudi

La coda di Monza-Juventus è stata lunghissima, anzi è lunghissima. Perché la querelle tra Rabiot e Gagliardini non finisce, anzi si arricchisce di un'altra puntata, probabilmente l'ultima, fino alla gara di ritorno. Il francese con un post su Instagram aveva bacchettato il centrocampista brianzolo per l'esultanza eccessiva e lo ha fatto con una certa durezza. Gagliardini ha risposto, dopo molte ore, pure lui, con un post sui social.

Monza-Juventus ha aperto la 14ª giornata di Serie A. La partita è stata molto equilibrata. Juve subito avanti con Rabiot, dopo il rigore fallito da Vlahovic. Il risultato resta in bilico molto a lungo. Al 91′ il Monza trova il pareggio con Carboni, che sorprende Szczesny con un tiro sporco. Gagliardini si trova davanti a Rabiot e gli esulta in faccia. Un'esultanza forte, eccessiva per il francese che la prende male, ma tutto resta lì, sul campo. La Juve si rimette sotto e trova il gol vittoria al 94′ con Gatti che di testa realizza un gol che vale tre punti.

La partita finisce i due allenatori parlano in TV. Palladino si dice soddisfatto, Allegri è contentissimo ma continua a gettare acqua sul fuoco dicendo che la Juventus, pur prima in classifica, non può considerarsi la favorita per lo scudetto. Nella notte, però, le polemiche esplodono quando Rabiot pubblica una stories tirando in ballo Gagliardini e la sua esultanza.

La foto è quella dell'esultanza, il messaggio è esplicito: "Gagliardini impara a sempre rimanere umile. Perché finché l’arbitro non ha fischiato la fine della partita tutto è ancora possibile ricorda di questo".

Il messaggio è stato inviato, ha fatto il giro di web e social ed è stato recepito pure da Roberto Gagliardini. L'ex centrocampista dell'Inter dopo diverse ore, sempre con una stories, ha risposto piccato a Rabiot. Il suo è uno sfondo nero, il messaggio è altrettanto chiaro: "Le cose di campo rimangano in campo, non sui social". Poi due emoji e un'altra frase: "Ciama la mama", che dal lombardo all'italiano si traduce con un semplice: "Chiama la mamma", 1-1 e palla al centro. Difficile pensare che Rabiot risponde ulteriormente, ma nella gara di ritorno ci sarà sicuramente grade curiosità nel vedere Gagliardini e Rabiot uno contro l'altro.