Furto nel centro sportivo del Chelsea, sparite attrezzature per migliaia di euro: indaga la polizia

Il quartier generale del Chelsea preso di mira dai ladri nella notte: danni per 35mila euro, rubate tutte le attrezzature video che si usano durante gli allenamenti.
A cura di Ada Cotugno
Al ritorno agli allenamenti i giocatori del Chelsea hanno trovato una spiacevole sorpresa nel centro sportivo di Cobham, diventato oggetto di un furto da migliaia di euro: sono completamente sparite tutte le attrezzature tecnologiche che vengono impiegate durante le sessioni, un danno da oltre 35mila euro che ha lasciato senza parole lo staff degli inglesi e anche l'allenatore Enzo Maresca che ha immediatamente sporto denuncia alla polizia londinese. Il quartier generale della squadra inglese è in subbuglio perché non è la prima volta che i Blues entrano nel mirino dei ladri che negli scorsi anni hanno già svaligiato le case di diversi giocatori.

Rubate tutte le attrezzature del Chelsea

Negli ultimi anni in Inghilterra i giocatori delle grandi squadre sono diventate le vittime preferite delle bande di malviventi che spesso agiscono nei giorni delle partite. Stavolta però il furto è avvenuto in un centro sportivo e a sparire non sono stati gioielli e oggetti di lusso: il quartier generale del Chelsea è stato preso d'assalto da alcuni ladri che hanno portato via attrezzature fotografiche ad alta tecnologia, secondo quanto riferito dal Sun.

Sono stati rubati tutti i sistemi con i quali lavora lo staff tecnico di Maresca, per un danno che si aggira attorno ai 35mila euro. L'attrezzatura video in genere viene utilizzata durante le sessioni di allenamento per filmare i movimenti dei giocatori e studiarli in un secondo momento, così da perfezionare la strategia tattica e limare gli ultimi dettagli. I Blues hanno denunciato la sparizione alla polizia del Surrey che è immediatamente intervenuta, in attesa che tutto il personale del club torni dalle vacanze per capirne di più. Non è il primo colpo che viene messo a segno a Londra e i precedenti hanno messo in allarme le forze dell'ordine che stanno valutando diverse piste per poter risalire ai colpevoli.

