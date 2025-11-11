Furia dei tifosi dopo il gol subito: l’arbitro viene colpito da un martello lanciato dagli spalti

L’arbitro Yael Falcón Pérez è stato colpito da un martello lanciato dagli spalti durante la partire valida per il campionato argentino tra Gimnasia e Vélez. Fortunatamente il direttore di gara è rimasto illeso.

Incredibile quanto avvenuto in Argentina durante la partita tra Gimnasia e Vélez valida per il torneo di Clausura. I tifosi del Lobos hanno lanciato un oggetto di sicurezza contro l'arbitro Yael Falcón Pérez furiosi dopo il gol avversario messo a segno da Chelo Torres. L'oggetto ha colpito il direttore di gara dopo un rimbalzo sull'erba che in parte ha ammortizzato il colpo. Una volta sbloccato il risultato, i tifosi di casa sono esplosi in una furia che ha culminato nel lancio del martello.

Nessuno si era accorto di quanto avvenuto in campo, solo il malcapitato arbitro che immediatamente ha raccolto quell'oggetto e l'ha portato immediatamente dall'altra parte del campo per mostrarlo al commissario di gara. L'arbitro ha fermato il gioco tenendo tra le mani quel martello che, come si evince dalle immagini, è quello usato solitamente negli autobus o nelle automobili come frangivetro. Perez aspetta che qualcuno prenda provvedimenti prima di far riprendere il gioco. Nel frattempo il portiere chiede ai propri tifosi di calmarsi ed evitare altri episodi del genere.

Il direttore di gara mima più volte con le braccia un gesto inequivocabile, come se il martello l'avesse colpito sul mento. Fortunatamente infatti l'arbitro non ha subito alcuna conseguenza per il lancio di quel martello. Perez si è solo lavato il mento con dell'acqua prima di aspettare l'intervento delle forze dell'ordine. L'arbitro infatti ha attraversato tutto il terreno di gioco prima di raggiungere proprio la polizia appostata sul campo per comunicargli quanto avvenuto e mostrargli l'oggetto che l'ha colpito e che poteva fargli molto male.

Leggi anche Il fuorigioco millimetrico di Mbappé contro il Barcellona: scoppia la polemica durante il Clasico

Subito dopo la fine della partita, il Ministero della Sicurezza della Provincia di Buenos Aires ha riferito che, a seguito di un'operazione congiunta tra Aprevide (l'agenzia responsabile della sicurezza degli eventi sportivi nella Provincia di Buenos Aires) e la polizia provinciale, è poi stato identificato il tifoso che aveva lanciato il martello. L'uomo è stato localizzato grazie al sistema di telecamere di sicurezza del club. Inoltre, nel bel mezzo della partita un petardo è scoppiato vicino alla guardalinee Mariana de Almeida, rimasta illesa.