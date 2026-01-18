Fullkrug fa impazzire il Milan, suo il gol decisivo contro il Lecce: i rossoneri non mollano l’Inter

Al Milan basta un gol di Fullkrug per battere il Lecce. A San Siro finisce col punteggio di 1-0 per i rossoneri capaci di trovare la rete soltanto nel finale di partita grazie proprio all'attaccante tedesco entrato in campo da poco. Nel primo tempo era stato anche annullato un gol a Leao. I rossoneri hanno costruito tanto ma sono stati imprecisi davanti alla porta ma anche chiusi da uno super Falcone. Tre punti d'oro per Allegri che restano a -3 dall'Inter capolista.

La parata di Falcone su Pulisic.

Il Milan inizia subito al meglio la partita e ci prova con Saelemaekers che da destra stringe verso il centro e calcia con il sinistro, palla fuori di poco. I rossoneri sembrano mettere timore al Lecce che ci prova solo con qualche sortita offensiva di Sottil o in contropiede. E così ecco arrivare un'altra chance per la squadra di Allegri che affonda sempre su Saelemaekers che mette in mezzo per Pulisic che viene messo giù in area ma l'arbitro lascia proseguire.

Successivamente però ecco arrivare il gol ma l'arbitro annulla la rete messa a segno dal Milan con Leao per fuorigioco. Il Lecce si fa vedere nel finale grazie a Stulic che sfrutta al meglio un cross da sinistra grazie a Sottil e prova a sorprendere Maignan ma la palla finisce alta sulla traversa. Il primo tempo si chiude così con il punteggio di 0-0 senza troppi squilli o sussulti da una parte e dall'altra.

L’azione del gol di Fullkrug.

Il Milan inizia il secondo tempo sempre a trazione anteriore ma non riesce mai a trovare il guizzo per il gol. E così dagli sviluppi di un angolo, respinge la difesa del Lecce, Estupinan ci prova al volo, palla di poco oltre la traversa. Falcone si fa leggermente male, resta a terra, ma dopo pochi minuti nonostante tutto è fenomenale sulla conclusione di Ricci il quale pensava di aver già segnato un gol con il sinistro da fuori. Il portiere salva il Lecce ma il Milan non molla.

Leao imbuca per Pulisic che si presenta a tu per tu con il portiere del Lecce che compie un grandissimo intervento. Lo statunitense di fatto si divora un altro gol dopo i tre di Firenze. Il Milan però va ancora vicino al gol con Loftus Cheek che da due passi cicca clamorosamente una sponda di Rabiot a pochi metri dalla porta del Lecce. Ma il gol arriva proprio nel momento in cui nessuno se lo aspettava. Gran lancio di Gabbia per Saelemaekers che controlla alla perfezione, il belga mette una gran palla in mezzo dove irrompe Fullkrug che di testa batte Falcone. Di fatto la partita si chiude qui e al triplice fischio sono i rossoneri a festeggiare questi tre punti d'oro.