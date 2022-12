Fred entra in campo e distrugge il sogno di un tifoso: gli fa perdere una scommessa da un milione Il gol di Fred a tre minuti dalla fine di Manchester United-Nottingham Forest, assolutamente inutile per il 3-0 finale, ha fatto crollare il mondo sulla testa di uno scommettitore: fino a un attimo prima era milionario, senza aver speso nulla.

A cura di Paolo Fiorenza

Fred non è uno che segna molto, soprattutto da quando nel 2018 fa si è trasferito dallo Shakhtar al Manchester United: in 4 anni e mezzo con i Red Devils il 29enne centrocampista brasiliano ha messo a segno appena 10 gol in 175 presenze. "E proprio stasera doveva segnare", avrà pensato lo sfortunato scommettitore che martedì ha visto sfumare una vincita di ben un milione di sterline (1,13 milioni in euro) a causa della rete realizzata da Fred a tre minuti dalla fine del match tra United e Nottingham Forest.

Il calciatore mineiro neanche era in campo dal 1′, visto che nel 4-2-3-1 di ten Hag la coppia titolare in mediana è formata da Casemiro ed Eriksen, ma sul 2-0 il tecnico olandese ha ritenuto opportuno far rifiatare il danese per inserire Fred, con l'obiettivo evidente di conservare il risultato. Era il 77° minuto e in quel momento a casa davanti al televisore c'era qualcuno che pregava affinché il piano di ten Hag si realizzasse: portare in porto quel 2-0 senza che null'altro accadesse a Old Trafford. Il problema è che il Forest è rimasto sì all'asciutto, ma lo United ha invece segnato il terzo gol proprio con Fred all'87', arrotondando il punteggio sul 3-0 finale.

Nel momento in cui il brasiliano ha insaccato il pallone al bacio datogli dal connazionale Casemiro, il mondo è letteralmente crollato sulla testa dello scommettitore: mancava davvero pochissimo per stravolgere la sua vita e renderlo milionario. Il gol di Fred, assolutamente insignificante nella storia dell'universo, ha avuto invece un impatto devastante per lui, negandogli di mettere le mani sul jackpot mostruoso da un milione. Aveva preso parte alla "6 scores challenge" di Bet365 UK, un concorso gratuito in cui si deve pronosticare ogni settimana il risultato esatto di sei partite. Per chi le indovina tutte il premio è appunto di un milione di sterline, eventualmente da dividere con chiunque altro ci sia riuscito.

Lo scommettitore in questione era stato davvero portentoso fino a quel momento: aveva infatti azzeccato i risultati di Everton-Wolverhampton 1-2, Leicester-Newcastle 0-3, Aston Villa-Liverpool 1-3, Arsenal-West Ham 3-1, Chelsea-Bournemouth 2-0. Prima dell'inizio dell'ultima partita tra United e Forest, erano rimasti in due ancora in corsa: c'era appunto il suo 2-0 e poi un 2-1. Il gol di Fred ha dunque posto fine anche alle speranze dell'altro scommettitore rimasto in gioco, che stava tifando selvaggiamente per la rete degli ospiti.

Ma la sua delusione è stata ovviamente niente rispetto a chi si sentiva già i soldi in tasca, dovendo solo aspettare il fischio finale per andare alla cassa. I due scommettitori non sono rimasti comunque a mani vuote, visto che chi indovina 5 risultati esatti su 6 viene comunque premiato con 1000 sterline (1130 euro). Mancano appena 999mila sterline per quello che sarebbe stato un Natale indimenticabile…