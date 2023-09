Frattesi come Totti, fa segno “zitti e 4-1” durante il derby col Milan: a chi ha fatto il gesto Nel corso del derby Inter-Milan Davide Frattesi è stato beccato dalle telecamere mentre si è reso protagonista di un gesto che ha zittito il rossonero Krunic con cui stava avendo un’accesa discussione: il centrocampista nerazzurro ha riproposto uno dei gesti storici fatti dal leggendario capitano della Roma Francesco Totti in un match contro la Juve.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la doppietta con la maglia della Nazionale, Davide Frattesi è stato protagonista anche con la maglia dell'Inter nel derby vinto nettamente contro il Milan. Il centrocampista arrivato quest'estate dal Sassuolo, subentrato nel secondo tempo al posto di Barella, ha infatti segnato il suo primo gol con i nerazzurri mettendo a segno la rete del definitivo 5-1 nei minuti di recupero confermando la sua grande vena realizzativa. Prima di scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori il 23enne romano è stato protagonista di un siparietto che ha fatto molto discutere nel post-partita.

Frattesi infatti ha avuto un'accesa discussione con il calciatore del Milan Rade Krunic che inveiva contro di lui in maniera esagitata. Mentre si allontanava il milanista proseguiva le lamentele nei suoi confronti e a quel punto il centrocampista nerazzurro ha risposto con un gesto che ricorda quello fatto diversi anni fa da Francesco Totti ad Igor Tudor in un Roma-Juventus passato alla storia: Frattesi difatti si è prima portato il dito indice davanti al naso per zittire il bosniaco e poi gli ha mostrato le quattro dita come a ricordargli il risultato attuale del match (che in quel momento era di 4-1) e il pesante passivo che il Milan stava subendo.

Il gesto della mezzala italiana ha inevitabilmente fatto molto discutere nel post-partita. Soprattutto sui social network, dove il video del battibecco con Krunic immortalato dalle telecamere di DAZN è diventato virale. In tanti hanno infatti accusato di arroganza il calciatore dell'Inter, mentre tanti altri lo hanno difeso archiviando il tutto come una normale diatriba di campo dettata dall'adrenalina. Tutti però non hanno potuto fare a meno di notare come Frattesi abbia imitato il gesto divenuto iconico di quello che è stato il suo idolo nel momento in cui giocava nelle giovanili della Roma, cioè l'ex capitano Francesco Totti.