Frattesi sorprende i tifosi dell’Inter nel video con Verdone per il derby: recitazione notevole Davide Frattesi protagonista di una gag con Carlo Verdone nel promo di Vita da Carlo. Una telefonata tra i due nasconde un malinteso, sul derby di Milano.

A cura di Marco Beltrami

Cos'hanno in comune Davide Frattesi e Carlo Verdone? Il nuovo centrocampista dell'Inter e della Nazionale e il popolare attore e regista sono entrambi romani doc, ma non solo. I due hanno recitato insieme nel promo della seconda stagione della serie tv "Vita da Carlo" in uscita su ParamountPlus, sponsor dell'Inter.

Una gag che ha visto protagonisti dunque sia il "Carletto" nazionale e l'ex calciatore del Sassuolo. La scena è incentrata su una telefonata che però è frutto di un malinteso. Un riferimento velato alla celebre scenetta della telefonata notturna di Verdone, un must della comicità italiana. In realtà mentre il volto noto del cinema pensa che il calciatore sia "interessato" alla nuova puntata del suo format, Frattesi si riferisce a ben altro.

Verdone infatti nel salutare Davide vuole testare il suo stato emotivo: "Davide allora che mi dici? Sei emozionato pure te?". I primi dubbi di Carlo nascono di fronte alle risposte un po' troppo entusiastiche del centrocampista: "Emozionato? Non ci dormo da una settimana". "Esagerato, non ci dormi la notte dai su…".

In realtà mentre Verdone si riferisce a Vita da Carlo, Davide Frattesi pensa già ad altro ovvero al derby di Milano che si giocherà nel week-end dopo la sosta per le Nazionali. "Guarda che la guarderanno milioni di persone da tutto il mondo. Mi fanno lo striscione o che cantano il nome mio in tutto lo stadio?". A quel punto i dubbi della stella del cinema italiano diventano realtà: "Non stai parlando della mia seconda stagione", con la risposta definitiva: "Eh no Carlé parlavo del calcio, del derby".

La chiosa è tutta in stile Verdone: "Stavo a scherzà mica so scemo (finge spudoratamente, ndr). Comunque se tante volte venerdì c’è la possibilità di vederla. Ah stai in ritiro? Vabbè fattela racconta da qualcuno". Uno sketch simpatico con Frattesi che è sembrato perfettamente a suo agio. E infatti in tanti tra i commenti hanno celebrato le sue doti da attore, assolutamente sorprendenti. In attesa di ambientarsi nel migliore dei modi in nerazzurro Frattesi ha dimostrato di avere già un piano B per la sua carriera… nel cinema.