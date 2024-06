Frattesi avverte l’Italia in vista degli Europei: “Nel girone le occasioni saranno meno”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Davide Frattesi è stato inevitabilmente il protagonista dell'Italia nella notte del Castellani di Empoli in cui gli azzurri hanno vinto l'ultima amichevole prima degli Europei contro la Bosnia. Una partita che ha consentito a Spalletti di vedere ancora all'opera i suoi giocatori a 6 giorni dal debutto contro l'Albania. Ultimi 90 minuti per sciogliere ogni tipo di dubbio e permettere agli azzurri di prendere sempre più confidenza con il nuovo modulo. Ai microfoni Rai però Frattesi ha ricordato che forse la Nazionale italiana avrebbe meritato qualche altro gol in più.

"Le occasioni le abbiamo avute poi dobbiamo essere bravi a gestirle meglio perché nel girone saranno sempre meno – spiega il centrocampista dell'Inter – però si sono viste delle cose interessanti come alcune giocate sulla trequarti e ci siamo trovati, era una delle prime volte insieme con questo nuovo modulo". Il messaggio di Frattesi è dunque chiaro, ovvero quello di essere più cinici sotto porta: "Potevo farne anche altri, c'è da migliorare. Se vogliamo arrivare pronti, dobbiamo mettere qualcosa in più e ci arriveremo".

L'esultanza di Frattesi dopo il gol della vittoria.

Donnarumma carica l'ambiente azzurro "Siamo pronti, questo test ci serviva"

Il monito di Frattesi è dunque chiaro. Sicuramente nel secondo tempo l'Italia ha avuto almeno in tre occasioni con Scamacca l'occasione di mettere in rete altri gol ma l'attaccante dell'Atalanta si è fatto sempre murare dal portiere della Bosnia. Un aspetto sicuramente da migliorare agli Europei. "Si sono viste comunque" cose buone ha spiegato comunque Frattesi che con i suoi inserimenti potrebbe essere sicuramente un'arma in più in fase offensiva per Spalletti in Germania.

Il Ct azzurro dovrà però lavorare anche sulla difesa. In almeno due momenti sia Calafiori che Dimarco hanno commesso errori in fase di impostazione che stavano consentendo alla Bosnia di segnare. Errori da matita rossa frutto di troppi passaggi in orizzontale. Pericoli disinnescati da un super Donnarumma che a fine partita ha spiegato: "Questo test ci serviva per sistemare alcune situazioni ma siamo pronti e siamo contenti di andare in Germania" ha sottolineato il portierone azzurro.