Franco Baresi spiega di avere il Pallone d’Oro originale pur non avendolo mai vinto: ci pensò Berlusconi

Franco Baresi è tra i calciatori più forti della storia a non aver mai vinto il Pallone d'Oro, peraltro in buona compagnia, visto che lo stesso destino ha toccato anche altre leggende del calcio italiano come Gigi Buffon e Paolo Maldini, oltre a tanti campioni stranieri come Iniesta, Xavi, Ibrahimovic, Henry, e per andare indietro nel tempo anche Ferenc Puskas (diverso il caso di Pelé e Maradona che per regolamento, poi cambiato nel 1995, non potevano partecipare essendo non europei).

E tuttavia, a differenza di tutti questi grandi delusi, Baresi a casa può lucidare il Pallone d'Oro pur non avendolo mai vinto: non uno simbolico, ma proprio quello originale. Tutto grazie a Silvio Berlusconi, che aveva appena cominciato la sua cavalcata, che sarebbe stata trionfale, alla presidenza del Diavolo.

Franco Baresi: "Arrivai secondo, Berlusconi mi regalò una versione originale del Pallone d'Oro"

È lo stesso ex difensore centrale del Milan a raccontare cosa accadde negli anni '80, quando sfiorò il massimo riconoscimento individuale che un calciatore posso sognare: "Nell'edizione del Pallone d'Oro del 1989 io mi classificai al secondo posto dietro Van Basten e davanti a Rijkaard, il podio fu tutto milanista. In quella circostanza il presidente Berlusconi mi regalò una versione originale del Pallone d'Oro".

Franco Baresi e Silvio Berlusconi con uno dei tanti trofei vinto da quel grandissimo Milan

L'episodio raccontato a ‘Il Giornale' testimonia il legame fortissimo tra Franco Baresi e Silvio Berlusconi: "Il nostro è stato un rapporto avvolgente che non si è mai esaurito con il calcio, perché sul piano umano si è arricchito quotidianamente di stima e affetto dimostrato in più occasioni con alcuni episodi che restano scolpiti nella mia memoria. Come il ritiro della maglia numero 6, quando ci fu anche una staffetta simbolica perché quel giorno consegnai la fascia di capitano, che avevo ricevuto da Gianni Rivera, a Paolo Maldini".

Come sta Franco Baresi dopo l'operazione e la terapia: "Benino, tornare a San Siro è un bel passo avanti"

Quanto alle sue condizioni attuali, dopo l'intervento di rimozione di un nodulo polmonare la scorsa estate e la sua recente apparizione come tedoforo alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, Baresi spiega di "stare benino, frequentare di nuovo San Siro è già un bel passo avanti".