Fonseca torna in panchina per la prima volta dopo nove mesi: la squalifica è ufficialmente finita

Nove mesi fa l’allenatore è stato fermato per il duro faccia a faccia con l’arbitro, ma oggi la sua squalifica è giunta al termine e potrà sedere di nuovo sulla panchina del Lione.
A cura di Ada Cotugno
Nove mesi dopo la lite accesa con l'arbitro Benoit Millot, Paulo Fonseca potrà tornare in panchina per allenare il Lione. L'allenatore era stato squalificato per il faccia a faccia feroce con il direttore di gara lo scorso marzo, nel finale della partita contro il Brest che è stata anche l'ultima del suo campionato. Da allora non è potuto più andare in campo in Ligue 1, contrariamente all'Europa League, ma la sanzione è finalmente terminata e ora potrà stare accanto alla sua squadra nella trasferta contro il Lorient.

Un ritorno alla normalità tanto atteso, dato che ha dovuto attraversare mesi difficili in cui non poteva avere un contatto con i giocatori neanche all'intervallo. I nove mesi sono trascorsi e domani sarà la prima volta in panchina dopo la squalifica, un passo avanti importante per il suo Lione che è in piena lotta per un posto in Europa.

Fonseca ritorna in panchina in Ligue 1

In conferenza stampa l'allenatore ha mostrato tutta la sua gioia per un ritorno tanto atteso: "È un momento molto speciale per noi, avere l'opportunità di tornare in panchina. Naturalmente, è un'esperienza molto diversa da quella che è accaduta finora, e ne sono molto contento". Come ha raccontato lo stesso Fonseca, durante le partite giocate in questi nove mesi difficili non ha potuto avere un contatto nello spogliatoio con i suoi giocatori, un divieto che ha reso il suo lavoro molto complesso.

Però poi ha raccontato un gesto del Lione che ha cambiato tutto: "Non riesco a dimenticare un momento vissuto qui dopo quell'incidente. Quando abbiamo giocato contro l'FCSB Bucarest, quando i giocatori hanno segnato, sono venuti a festeggiare con me in panchina per dimostrare che erano con me. È stato forse il momento più bello della mia vita professionale e non voglio dimenticarlo mai". Tutto è cominciato per colpa della testata rifilata all'arbitro a marzo dello scorso anno, un gesto che gli è costato nove mesi di squalifica. Fonseca ammette che sarà più attento: "Tutti sanno che sono una persona calma ed emotiva, ma parlo sempre di equilibrio emotivo. Cerco di essere emotivamente equilibrato. Ora devo stare attento, ma continuerò a essere la stessa persona".

Calcio
