Fonseca si gode la partita perfetta del Milan: "Equilibrio e gol, potevamo segnarne anche 6 o 7" Per Fonseca contro l'Empoli si è visto un Milan (finalmente) perfetto: tante occasioni create, nessun gol subito. "In difesa eravamo in sicurezza, mai in difficoltà e abbiamo segnato 3 gol a una delle migliori difese del campionato: contagiato da come hanno giocato i ragazzi"

A cura di Alessio Pediglieri

3-0 del Milan contro l'Empoli: il tabellino della gara di San Siro di sabato 30 novembre recita questo risultato ma è bugiardo. A sostenerlo è Fonseca a fine gara, commentando la partita vinta dai rossoneri, rilanciandosi in classifica e regalando al proprio tecnico le sicurezze che cercava. Tanto in attacco quanto in difesa, mostrando una solidità che fino ad oggi non si era mostrata: "Soddisfatto? Sì, sia dietro sia davanti. Solidi ed equilibrati in tutto e potevamo anche vincere 6-7 a zero".

Un Fonseca soddisfatto ed euforico nel post gara contro l'Empoli. Al di là della vittoria, assolutamente non scontata contro la squadra di D'Aversa che ha mostrato ancora una volta un ottimo calcio malgrado le assenze. Per il tecnico portoghese l'orgoglio è aver visto finalmente la squadra che vuole: "Contagiato da come giocavano i ragazzi" ammetterà ai microfoni, "l'ammonizione? Tenere alta la tensione… comunque ero inca**ato con l'arbitro, ma proseguiamo senza ulteriori commenti".

Fonseca e la partita perfetta: tanti gol, zero subiti

Per Fonseca tante conferme, con la squadra messa in campo senza sorprese: Leao nel tridente, Theo sulla fascia, tutti i giocatori che considera titolari al posto giusto. "Bellissima partita, tanto offensivamente che difensivamente. Questo è giocare di squadra, entrare e avere spirito di sacrificio… Abbiamo vinto 3-0 ma avevamo la possibilità di fare 6-7 gol e dobbiamo migliorare in questo anche se resto estremamente soddisfatto della squadra. Siamo stati equilibrati in tutti i momenti, abbiamo attaccato bene e siamo stati sicuri difensivamente, come contro la Juve. Eravamo in sicurezza difensivamente, non ho mai sentito la squadra in pericolo: è importante avere questa sicurezza per attaccare poi meglio".

L'equilibrio della squadra, i nomi di Fonseca che han fatto la differenza

Poi anche l'analisi dei singoli, con nomi non a caso che escono dalla bocca di Fonseca: "Oggi abbiamo creato tanto ed è stata una partita particolare contro una squadra che difende bene tra le migliori del nostro campionato. Non è stato solo Rafa, ma anche Emerson e Musah hanno dato mobilità di cui avevamo bisogno per l'equilibrio di squadra. La cosa bella è che abbiamo creato tanto con una squadra simile all'Atalanta. Dove tornerà fondamentale anche un giocatore in particolare, Maignan che sa costruire bene coi piedi e ci permette profondità"