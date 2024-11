video suggerito

Fonseca esalta i calciatori del Milan dopo il trionfo sul Real: "Non hanno avuto paura di niente" Dopo lo splendido successo per 3-1 in casa del Real Madrid, l'allenatore del Milan rende merito ai suoi calciatori che al Bernabeu hanno giocato senza paura.

A cura di Alessio Morra

Il Milan ha vissuto una serata europea straordinaria, una serata vintage si potrebbe dire, d'altri tempi, perché al Bernabeu i rossoneri hanno vinto 3-1 con il Real Madrid, campione d'Europa. Una partita meravigliosa, preparata in modo certosino da Fonseca che dopo l'incontro ha voluto rendere merito alla sua squadra, che ha riscritto la storia del club e che soprattutto è salita a quota 6 punti nella classifica del mega-girone della Champions League.

Fonseca esalta i calciatori del Milan

Ha subito tantissime critiche, ora si è rifatto e con gli interessi il tecnico portoghese che nell'intervista a Sky ha spiegato perché il Milan ha vinto e facendolo ha reso merito ai suoi calciatori, che hanno vinto l'incontro grazie all'approccio: "Abbiamo vinto perché i giocatori hanno avuto coraggio e non hanno avuto paura di niente. Nel primo tempo abbiamo fatto cose importanti, nel secondo abbiamo sofferto un po' di più, ma lo abbiamo fatto insieme e abbiamo totalmente meritato questa vittoria. Il Milan ha giocato con grande qualità".

Il tecnico spiega la differenza di risultati tra Champions e Serie A

Poi l'allenatore rossonero ha parlato delle sue mosse, in particolare di quella di Musah schierato a sorpresa, ma ha parlato anche dei cambi. Ma soprattutto Fonseca ha spiegato perché il suo Milan gioca meglio in Champions League che in Serie A: "Io devo capire il contesto. Questo tipo di partite sono partite dove noi abbiamo molto più spazio. Chi è fuori dall'Italia non riesce a capire quanto è difficile giocare in Serie A. Giocare in Serie A è molto più difficile. Il Monza gioca uomo su uomo, il Cagliari farà la stessa cosa. Leverkusen l'anno scorso ha perso solo con l'Atalanta. In Europa è diverso, le squadre pensano a giocare e ti offrono spazio. Noi abbiamo giocato con il Real Madrid che è la squadra migliore in Europa, ma che gioca e ti lascia spazio".