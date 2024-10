Folli scontri tra ultrà in Brasile, scoppia l’inferno in autostrada: un morto, 12 feriti e bus in fiamme Follia in Brasile con gli scontri in autostrada tra gli ultrà del Palmeiras e del Cruzeiro che hanno dato vita ad un vero e proprio inferno: violenza inaudita costata la vita ad un tifoso mentre altri 12 feriti gravemente sono finiti in ospedale e scene da guerriglia con autobus dati alle fiamme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

L'autostrada trasformata in un campo di battaglia, violenza inaudita, bus in fiamme, un morto e dodici feriti. Questo il bollettino dell'inferno creatosi alle prime luci dell'alba in Brasile quando, al casello autostradale di Mairipora, nello stato di San Paolo, gli ultrà del Palmeiras e quelli del Cruzeiro sono venuti a contatto mentre erano di ritorno dopo aver seguito le rispettive squadre in trasferta.

I membri della "Mancha Verde" ("Macchia Verde"), la parte di tifoseria più calda e più violenta del Palmeiras, di ritorno da San Paolo dove i biancoverdi avevano pareggiato 2-2 sul campo del Fortaleza, hanno infatti assaltato i bus che trasportavano gli storici rivali della "Mafia Azul" ("Mafia Azzurra"), il gruppo di ultrà del Cruzeiro che tornava invece da Curitiba dove la propria compagine aveva perso con un netto 3-0 sul campo dell'Atletico Paranaense, sull'autostrada Rodovia Fernão Dias nello stato di San Paolo dando vita a scontri di una violenza inaudita costati la vita ad un tifoso (secondo i media locali si tratta di un supporter 30enne del Cruzeiro, membro della Mafia Azul di Sete Lagoas, morto carbonizzato nell'attacco) mentre altri dodici sono finiti in ospedale con gravi ferite. L'imboscata sarebbe una risposta allo scontro avvenuto nel settembre 2022 a Carmópolis de Minas quando ad essere aggrediti erano stati i tifosi del Palmeiras.

Nei video che circolano sui social media si possono vedere decine di tifosi della formazione di Belo Horizonte insanguinati, alcuni addirittura privi di sensi, mentre i tifosi del Palmeiras li colpiscono con sbarre di ferro e mazze chiodate (ma, dall'analisi delle ferite riportate dai tifosi del Cruzeiro finiti in ospedale, sarebbero state usate anche armi da fuoco). Almeno un autobus è stato dato alle fiamme e un altro ha avuto i finestrini rotti. A causa dell'attacco, l'autostrada è stata chiusa verso Belo Horizonte. Sul posto sono intervenuti la Polizia Militare, la Polizia Stradale Federale e i Vigili del Fuoco e le squadre di soccorso che hanno prestato assistenza ai feriti, che sono stati subito portati al Pronto Soccorso Anjo Gabriel di Mairiporã.