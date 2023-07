Folle rissa in tribuna durante Messico-Qatar, spunta un coltello: tifoso pugnalato al petto Scene di assurda violenza durante la partita di Gold Cup Messico-Qatar: durante i tafferugli un uomo è stato ferito al petto da una lama e trasportato in ospedale. L’aggressore è latitante ma è stato identificato dalle forze dell’ordine.

A cura di Alessio Pediglieri

Scene d'ordinaria follia si sono consumate prima durante e dopo Messico-Qatar gara valida per la Gold Cup CONCACAF che si è giocata nella serata di martedì 4 luglio. Tafferugli violenti sugli spalti e nella pancia dello stadio Levi's di Santa Clara, che ha coinvolto decine di persone. La polizia è dovuta intervenire più volte per riportare la calma ma in ritardo: un tifoso è stato accoltellato al petto e trasportato d'urgenza in ospedale.

I video si sono rincorsi sui social network tanto e ancor più dei classici highlights della partita tra la nazionale messicana e la selezione del Qatar che si sfidavano per proseguire i rispettivi cammini per la terza giornata della fase a gironi in Gold Cup. La violenza esplosa tra le due tifoserie non ha lasciato molto spazio al match e al suo esito (il Qatar ha vinto 1-0) ma è stato proprio il successo della formazione araba a far scatenare la scintilla della follia.

La rissa ha avuto luogo mentre si consumavano i minuti finali dell'incontro: sugli spalti alcuni tifosi con la maglia del Messico entrano in contatto con altri. Subito partono parole grosse seguiti da spinte, pugni e calci. Una scena che purtroppo si ripresenta in diversi filmati che ritraggono i momenti più concitati della rissa. Un enorme tafferuglio che dilaga per quasi un quarto d'ora prima che le forze dell'ordine appiano sugli spalti nel tentativo di riportare la calma e che appaiono dai filmati, incredibilmente incapaci di un pronto intervento.

Altre scene simili erano accadute anche in altre parti dello stadio con un clima di tensione palpabile che è poi sfociato nel modo peggiore, con i tifosi sudamericani che hanno scatenato tutta la propria frustrazione contro quelli avversari. Lo scenario del dopo rissa è stato desolante, con seggiolini divelti e macchiati di sangue anche perché nel bel mezzo degli scontri è spuntato anche un coltello e un tifoso del Messico è stato pugnalato al petto.

Anche questa scena è stata ripresa dalle decine di telefonini che erano presenti in tribuna e si vede perfettamente il momento dell'aggressione con l'arma. Poi, altri filmati inquadrano un uomo, in evidente stato di shock che perde sangue all'altezza della clavicola, mentre prova a frenare il flusso con una maglietta: il personale di pubblica sicurezza prova inizialmente a fornirgli assistenza medica sul posto, mentre anche gli agenti del dipartimento di polizia di Santa Clara hanno cercato di sedare gli animi.

In una dichiarazione successiva, rilasciata ai media da parte del dipartimento di polizia di Santa Clara, le forze dell'ordine hanno confermato di aver visionato tutti i filmati incriminati e che il sospetto è poi fuggito dalla scena ed al momento ancora latitante. Gli investigatori che indagano sull'incidente hanno però identificato l'uomo e un'altra persona che ha avuto un ulteriore ruolo attivo che ha portato alla pugnalata. Il ferito è stato trasportato immediatamente in ospedale dove ha ricevuto immediate cure mediche, le sue condizioni non dovrebbero essere critiche, ha ulteriormente rassicurato il dipartimento di polizia.