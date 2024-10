Foggia-Catania, incasso devoluto alle famiglie dei tifosi morti: fiori sotto la Curva Franco Mancini

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Il Foggia Calcio ha comunicato che l'incasso della partita del girone C della Serie C contro il Catania, che si giocherà domenica 20 ottobre 2024 alle ore 15.00, verrà devoluto alle famiglie delle tre vittime dell'incidente avvenuto dopo la trasferta a Potenza del 13 ottobre.

Si chiamavano Gaetano Gentile, M. B. e S.D.G., erano grandi appassionati di calcio e super tifosi dei Satanelli, i tre ragazzi morti nell‘incidente avvenuto sulla statale 93, tra Potenza e Melfi: avevano 21, 17 e 13 anni. Una vera e propria tragedia.

Foggia-Catania, incasso devoluto alle famiglie dei tifosi morti

Biglietti scontati e incasso devoluto alle famiglie dei tre ragazzi coinvolti nel tragico incidente avvenuto dopo la gara di Potenza del 13 ottobre 2024. Sono alcune delle iniziative promosse dal Foggia in vista della partita contro il Catania in programma domenica 20 ottobre alle ore 15.

Come annunciato dal club pugliese, non sarà concesso alcun tipo di accredito: "A tal fine si ringrazia anticipatamente tutti coloro i quali aderiranno a tale iniziativa". Le due squadre faranno il loro ingresso in campo con tre minuti di ritardo, alle ore 15.03, in memoria dei tre ragazzi scomparsi nell'incidente: "Questo, per simboleggiare un momento di raccoglimento dedicato a ognuna delle vittime".

Seguirà un minuto di silenzio prima della partita durante la quale la formazione rossonera indosserà il lutto al braccio. e saranno deposti dei fiori sotto il settore della Curva Nord ‘Franco Mancini', luogo dove abitualmente i tre ragazzi scomparsi seguivano le partite.

Foggia sotto shock dopo la tragedia di Potenza

L'intera comunità di Foggia è ancora sotto shock per il drammatico incidente avvenuto nei pressi di Potenza nel quale hanno perso la vita tre giovanissimi tifosi rossoneri di rientro dalla trasferta della formazione rossonera in terra lucana.

Nella giornata di ieri si è tenuta una veglia di preghiera nella cattedrale della città pugliese in memoria dei tre ragazzi: il Vescovo ha chiesto di pregare per gli altri due giovani ancora in rianimazione presso l'ospedale ‘San Carlo' di Potenza.

Intanto le autorità continuano a lavorare per ricostruire l'accaduto: al centro di tutto ci sarebbe un sorpasso azzardato effettuato sulla statale 93 Potenza-Melfi, dal quale è scaturito lo scontro frontale.

I funerali dei tre ragazzi si terranno nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre 2024 alle ore 17 allo stadio ‘Pino Zaccheria'. È stato proclamato lutto cittadino.