Tre tifosi del Foggia morti a Potenza in un incidente. Avevano 13, 17 e 21 anni: tornavano dalla partita La tragedia è avvenuta nella tarda serata di ieri sulla Potenza-Melfi (teatro di altri sinistri mortali), a pochi chilometri dallo svincolo di Potenza Est: viaggiavano a bordo di un pulmino che trasportava a casa i tifosi dopo la partita di calcio. Ci sono anche altri feriti.

A cura di Biagio Chiariello

Avevano 13, 17 e 21 anni i giovani tifosi del Foggia morti in un incidente stradale nella serata del 13 ottobre, mentre stavano rientrando a casa dopo aver seguito la partita della loro squadra a Potenza (finita 1-1), valida per la nona giornata del girone C della Serie C di calcio.

I fatti sono avvenuti sulla Potenza-Melfi (teatro di altri sinistri mortali), a pochi chilometri dallo svincolo di Potenza Est. A pochi chilometri dallo stadio, il pulmino a bordo del quale viaggiavano le tre vittime sarebbe finito fuori strada in prossimità di una curva, probabilmente a seguito dell'impatto con un veicolo proveniente dal senso opposto di marcia. Un altro giovane è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato dal 118 "Basilicata Soccorso" all'ospedale San Carlo del capoluogo lucano.

Sulla dinamica del drammatico sinistro stanno ora indagando le forze dell’ordine, mentre i Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo sul posto, con la strada rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza. Sul luogo dell'incidente è giunto anche il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca.

"Ho appena appreso del terribile incidente stradale avvenuto a Potenza, una tragedia che colpisce e addolora ognuno di noi. La città tutta si stringe attorno ai familiari e amici delle vittime", ha scritto la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, in un post.

"In queste ore concitate, il Calcio Foggia 1920 esprime il suo cordoglio alla Foggia Ultras e alle loro famiglie". È il messaggio della società del Calcio Foggia 1920 a poche ore dal dramma. In serata è arrivato anche il messaggio della società potentina: "Il Potenza Calcio esprime il più sentito cordoglio alla comunità foggiana".