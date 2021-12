Focolaio Covid nel Leicester: Foxes in emergenza a Napoli per l’Europa League Il Covid spaventa l’Europa del pallone. Il Leicester ha lasciato 7 giocatori a casa in vista della trasferta di Napoli di Europa League. Non è stato chiarito quanti di questi siano positivi.

A cura di Marco Beltrami

Se Atene piange, Sparta non ride. Napoli e Leicester sono accomunate da una situazione di grande difficoltà alla vigilia del match decisivo per il superamento del turno in Europa League. Luciano Spalletti infatti dovrà fare a meno di diversi giocatori importanti, ovvero Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne e Osimhen tutti infortunati. Anche il collega e prossimo avversario Brendan Rodgers ha mezza squadra fuori, per un motivo però diverso, ovvero un focolaio Covid che ha colpito le Foxes.

Ad annunciare il tutto ci ha pensato nella conferenza stampa di presentazione della partita proprio il manager del Leicester. Complessivamente sono 7 i giocatori indisponibili per la trasferta di Napoli. Alcuni di questi sono risultati positivi, mentre altri per precauzione e alla luce delle loro condizioni di salute non buone sono rimasti in Inghilterra. Nessun nome da parte del tecnico ex Liverpool che comunque non ha fatto drammi e si è soffermato invece sui giocatori recuperati che saranno invece a disposizione ovvero Youri Tielemans e Ryan Bertrand, che dunque saranno certamente in campo nel match del Maradona in cui sarà fondamentale fare risultato-

Al momento dunque nessun rischio che la sfida non venga disputata. Una situazione non grave come quella del Tottenham, in cui è scoppiato un focolaio Covid più preoccupante. 13 i positivi complessivamente, con Antonio Conte che si è ritrovato con soli 11 giocatori della prima squadra a disposizione. Propio alla luce di questa situazione l'Uefa ha deciso di rinviare il match di Conference League in programma giovedì contro il Rennes. Si legge sul sito ufficiale degli Spurs: "A seguito di discussioni con l'Health Security Agency e i consulenti del DCMS, al club è stato consigliato di isolare la prima squadra in questo momento, nell'interesse della salute e della sicurezza dei giocatori e del personale. Tutte le altre aree del centro di allenamento restano operative".